Endless love, trama 8 maggio 2024: Kemal, preoccupato, corre da Nihan

Anticipazioni puntata Endless love di mercoledì 8 maggio 2024

Onder ordina a Zehir di trovare il criminale per rintracciare finalmente il mandante dell’aggressione. Salih sta male e va a trovare Kemal: non accetta il pensiero di aver perso Zeynep. Tufan mette Emir al corrente delle sue scoperte: il cognome di Leyla è Acemzade, e lei è la sorella di Vildan. Nihan si reca a casa di Galip con il fine di rimettere le chiavette USB nella cassaforte, ma Emir la scopre dopo averla seguita.

Dopo che Nihan ha rimesso le chiavette USB nella cassaforte di Galip, Kemal, in ansia, corre da lei per quanto la sua ferita sia ancora in condizioni non ottimali. Lei gli spiega di aver agito così perché era l'unico modo per proteggerlo dai sospetti di Galip ed Emir. Il giorno seguente, Asu e Nihan si vedono davanti a casa di Kemal, dove sono andate per accertarsi che l'uomo stia bene. Kemal non si trova in casa e non sa della telefonata di Nihan. Risponde invece a quella di Asu, che finge parte della conversazione…