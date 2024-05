Endless love, anticipazioni dal 13 al 18 maggio 2024

Anticipazioni settimanali puntate Endless Love da lunedì 13 a sabato 18 maggio 2024

Salih, ubriaco, prende a pugni il cancello di casa Soydere urlando minacce scomposte a Ozan e interrompendo una riunione di famiglia. Mentre Kemal cerca in ogni modo di calmare e confortare il suo amico ubriaco, Ozan, messo alle strette dalle accuse, confessa ai genitori di avere bruciato la barca per gelosia e di amare ancora Zeynep. Nihan, esasperata dalle tensioni familiari, decide di andare a dormire da sua zia Leyla, che l’accoglie a braccia aperte. Mentre le due chiacchierano arriva una visita inaspettata.

Leyla propone a Nihan e Kemal di giocare ad “obbligo o verita’”, portandoli ad avere un momento di profonda vicinanza. Il giorno seguente, Kemal si reca a parlare con gli abitanti del paese rimasto senza acqua, e li trova in piena rivolta contro gli operai che vorrebbero proseguire i lavori finalizzati alla costruzione della centrale. Lì c’è anche suo fratello Tarik, che sostiene di essere stato inviato da Emir per occuparsi della questione. C’è un confronto acceso tra i due fratelli, al termine del quale Kemal torna a parlare con gli uomini in rivolta e li convince a recarsi in tribunale per fare causa a Emir, Galip e Kemal stesso. Tufan racconta l’accaduto ad Emir, che va su tutte le furie e decide di vendicarsi con Kemal in maniera esemplare.

Emir, in cerca di vendetta contro Kemal, raggiunge Zeynep al cinema e, dopo averle fatto vivere una serata da sogno permettendole di incontrare il suo idolo, l’attore Murat Boz, la convince a concedersi a lui. Soltanto dopo, le rivela di essere parte di un piano di vendetta contro suo fratello Kemal. La umilia infine facendole consegnare del denaro. Nel frattempo, Kemal, grazie ad un’intuizione avuta durante un colloquio con Zehir, decide di scavare nel luogo in cui dovrebbe trovarsi il cadavere della donna uccisa da Ozan, e scopre che la “tomba” e’ vuota. Capisce quindi che la donna in questione è probabilmente ancora viva, e che l’uomo che ricatta Emir è sempre stato al corrente di questa messinscena. Poi condivide la sua scoperta con Nihan. Kemal e Nihan continuano a indagare sulla presunta morte di Linda, la ragazza uccisa da Ozan, e si mettono sulle tracce di Karen, la seconda ragazza presente la sera dell’omicidio.

Dopo che Emir le ha detto di averla usata per i suoi scopi, Zeynep si sfoga con Asu e decide di vendicarsi raccontando tutto a Kemal. Nel momento in cui sta per rivelare al fratello quello che le ha fatto Emir, però, riceve una telefonata dalla stessa Asu che le consiglia di non dire niente, poiché in questo modo avrebbe solamente fatto il gioco di Emir.

Hakki viene a sapere dell’accordo tra Asu ed Emir, e mette in guardia la nipote sul rischio di perdere Kemal. Nel frattempo, la stampa è sempre più pressante nei confronti di Emir, il quale teme che Kemal possa uscire pulito dalle accuse che vedono coinvolto lui, Galip e lo stesso Kemal. Emir dà a Tarik un nuovo incarico: dovrà convincere gli abitanti del villaggio, con le buone o con le cattive, a ritirare l’accusa. Tarik tentenna, è spaventato, ma alla fine accetta. Il signor Hakki conferma a Kemal il suo appoggio riguardo alla causa, ma lo esorta ad essere più presente nella vita di sua nipote. Asu indaga per capire se tra Emir e Zeynep c’è stato qualcosa, ma la giovane nega. Una volta a casa, in preda a una crisi di disperazione, Zeynep riprende i contatti con Ozan. Fa la ritrosa e allo stesso tempo riaccende le sue speranze di un futuro insieme.

Leyla e Kemal incontrano Galip per strada, e lui resta folgorato da Leyla. Più tardi racconta dell’incontro a Vildan e Onder, riaccendendo la gelosia della donna. Kemal si appresta ad andare in un club elegante indicatogli da Zehir, nella speranza di rintracciare Karen. Inaspettatamente, in macchina trova Nihan, evasa in pigiama dalla sua “prigione” domestica. I due, battibeccando, vanno nel locale, ma la ricerca sarà un enorme fiasco a causa della loro reciproca gelosia.

Nihan e Kemal sono costretti a fuggire dal club senza essere riusciti ad avere informazioni utili su Karen. Kemal incontra Asu e le dichiara la sua ferma intenzione di curare di più il loro rapporto, dal momento che la ritiene una cara amica. Nel frattempo, Nihan, entrata di nascosto nello studio di Emir, trova una chiavetta sulla scrivania. Aprendola, scoprirà che contiene la registrazione di una conversazione privata tra suo marito e Karen. Telefona a Kemal per condividere la sua scoperta, ma trovandolo in compagnia di Asu, in un impeto di gelosia, rinuncia a farlo. Anche Emir ascolta la registrazione e cerca di rintracciare Karen senza successo. Interroga Banu, per conoscere i progressi della strategia di seduzione della donna nei confronti di Tarik. Banu, inizialmente molto riluttante, si rassegna ad esaudire la richiesta del suo ex amante, spaventata dalle sue minacce. Zeynep si reca ad un appuntamento con Ozan portandogli in regalo una cornice vuota.

Zeynep minaccia di togliersi la vita, si trova sul ciglio di una scogliera ed è pronta a tuffarsi, ma viene salvata da Ozan. Quest'ultimo chiede a Zeynep di sposarlo e la ragazza accetta. Kemal e Nihan vanno a casa di Karen, ma scoprono che la donna, dopo essersi sposata con Taner Gurkayali, proprietario di una scuderia, si è trasferita a Sile (Istanbul) e quindi vanno a cercarla lì.