Endless love, anticipazioni dal 19 al 25 maggio 2024

Anticipazioni settimanali puntate Endless Love da domenica 19 a sabato 25 maggio 2024

Ozan va a parlare con Nihan, che si è momentaneamente trasferita da Leyla, per cercare di convincerla a tornare a casa. Ma la ragazza non sente ragioni. Deve arrendersi però alle minacce di Emir, che le fa visita dichiarando di voler acquistare la villa di Leyla. Dopo il confronto con Nihan, Ozan comincia a nutrire dei dubbi sulla sincerità dei sentimenti di Zeynep. Ma quando chiede alla ragazza perché desideri sposarsi con tanta fretta, Zeynep gli dichiara di amarlo, e si mostra profondamente delusa dalla sua esitazione. Gli restituisce l’anello mettendo fine al loro fidanzamento. Ozan, nel tentativo di convincere Zeynep della profondità dei suoi sentimenti, la sposa il giorno stesso.

Mentre Zeynep aveva comunicato alla sua famiglia che avrebbe passato la notte da Sema, l’assenza di Ozan, che non risponde al telefono da ore, allarma tutti. Iniziano quindi le ricerche del ragazzo. Tarik, sempre più infatuato di Banu, la invita a pranzo in un ristorante elegante e costoso, pretendendo di pagare il conto per impressionare la donna, alla quale rivela le sue grandi ambizioni. Kemal convince gli abitanti del villaggio a procedere con la causa. Minaccerà poi Emir di rivelare alla stampa tutte le sue malefatte, a meno che non si assuma la responsabilità dell’incidente nel villaggio, garantendo che procederà con la costruzione della centrale nel rispetto del rapporto di valutazione di impatto ambientale. L’uomo è costretto ad accettare.

Mentre continuano le ricerche di Ozan, Kemal incontra Zehir che gli fornisce alcune informazioni utili a rintracciare Karen. Con loro c’è anche Salih, che rivela a Kemal di aver assistito, giorni prima, ad un incontro tra Ozan e Zeynep. La cosa insospettisce Kemal che corre a casa di Nihan ed Emir. Lì trova sua sorella ed Ozan che hanno appena rivelato a tutti di essersi sposati. Vildan caccia violentemente la ragazza. Kemal la riporta a casa, dove i suoi genitori, in preda all’ira e al dolore, cercano di convincerla a divorziare. Ozan la raggiunge e Zeynep va via con suo marito, mentre Huseyin la disconosce come figlia.

Non trovando una soluzione migliore, Ozan e Zeynep decidono di trasferirsi presso la famiglia di lui, nella villa di Emir. Nel frattempo, Tarik scopre da Kemal quanto accaduto. In un diverbio molto acceso, i due fratelli arrivano alle mani, dopo che Kemal ha accusato Tarik di aver fallito nel proteggere Zeynep. Asu, preoccupata dal momento che Zeynep non risponde più alle sue telefonate, raggiunge Kemal e la sua famiglia e riceve la notizia del matrimonio. Arriva in seguito anche Nihan, che chiede a Kemal di avere un confronto su quanto accaduto. Fehime intima alla ragazza di andare via, riversando su di lei tutto l’odio nei confronti della sua intera famiglia.

Kemal è arrabbiato e deluso perché non accetta la scelta della sorella di sposarsi di nascosto. L’uomo si sente in colpa perché capisce di aver abbandonato la famiglia nel momento del bisogno, mentre avrebbe dovuto essere più presente e crede che se, si fosse occupato personalmente di Zeynep, tutto questo non sarebbe mai accaduto. Onder, grazie all’aiuto di Emir, raggiunge Zeynep e Ozan che, dopo essersi sposati, sono fuggiti assieme. L’uomo cerca di convincere il figlio e la neo-nuora a trasferirsi in casa con lui e il resto della famiglia. Emir non è convinto delle buone intenzioni di Zeynep e tra i due è guerra aperta.

Vildan non vuole accettare in alcun modo la moglie del figlio e spera che la storia duri poco. Leyla è pronta a combattere per la sua casa, che presto verrà venduta all’asta, ma non è preoccupata, mentre Kemal teme qualche imbroglio dell’ultimo minuto ed offre alla donna il suo supporto morale ed economico. Asu intercetta una busta riservata indirizzata a Kemal e, incuriosita, decide di aprirla. Al suo interno, ci sono le foto che ritraggono Zeynep ed Emir.

Zeynep è messa alle strette sia dalla famiglia di Nihan che da Emir, che mal sopportano la sua presenza all’interno della loro casa. Emir minaccia Zeynep di sventare la sua farsa al più presto. Asu, in possesso delle foto compromettenti che ritraggono Zeynep ed Emir insieme, incontra Zeynep per indurla ad agire al più presto per evitare che Emir possa ricattare Kemal per causa sua. Zeynep convince Ozan ad annunciare pubblicamente di essersi sposati, ma all’insaputa di Vildan, la quale vorrebbe imporre alla coppia di divorziare. Asu rivela ad Emir di aver intercettato le foto che lui aveva inviato a Kemal, e gli intima di non fargli del male, altrimenti dovrà vedersela con lei. Emir incassa il colpo e decide di tenere da parte le foto: le userà al momento opportuno. Emir e Kemal hanno un’accesa discussione a causa di Zeynep.

Nihan, decisa a scoprire cosa stia nascondendo Zeynep, incontra Salih. Dal canto suo, anche Kemal vuole fare chiarezza, e chiede ad Ozan di incontrarlo. Ozan si accorge che Zeynep è sparita. Trova una lettera lasciata dalla ragazza, in cui gli spiega che, pur amandolo, ha deciso di chiedere il divorzio per non allontanarlo dalla sua famiglia. Ozan, disperato, tenta il suicidio. Scoperto da Onder e Vildan mentre sta perdendo conoscenza, viene portato in ospedale e salvato. Nel frattempo, Nihan, estorcendo alcune informazioni a Zehir, raggiunge lui e Kemal nel luogo in cui Karen e suo marito dovranno ritirare i passaporti. Ma mentre Kemal e Zehir, dopo l’arrivo dei due, sono pronti ad intervenire, la polizia sopraggiunge e porta via Karen e Taner. Nihan e Kemal scopriranno in seguito che i coniugi non sono mai arrivati in una stazione di polizia e sospettano l’intervento di Emir. Karen e suo marito sono effettivamente nelle sue mani.

Un uomo misterioso, che scopriamo essere Tufan, invia anonimamente a Nihan e Kemal dei file audio con la registrazione dell’interrogatorio di Emir a Karen. I due si rendono quindi conto che, a questo punto, Emir è consapevole dei loro sospetti, ma ovviamente non sa che sono stati a loro volta informati della sua consapevolezza. Kemal è più che mai deciso a continuare la guerra contro Emir. Nihan, informata del tentato suicidio di Ozan, accorre in ospedale e gli assicura che riporteranno a casa Zeynep. Vildan ha infatti pregato Kemal di farlo, per proteggere suo figlio.

Kemal va a trovare Ozan per sapere come sta e per fargli una proposta: darà a lui e Zeynep tutto l’aiuto economico che serve, a patto che se ne vadano di casa, lontani dai veleni di Emir e Vildan. Ozan è attratto da questa prospettiva e ne parla a Zeynep, ma lei si oppone: il ragazzo insiste e così lei, per ottenere quello che vuole senza svelare i suoi inconfessabili motivi, provocherà la possessività di Vildam: se la donna si oppone, sarà più facile scongiurare il progetto di Kemal di allontanarli da casa Sezin. Nihan racconta a Kemal che Emir sostiene di avere disseppellito Linda e di averla portata in un cimitero, ma Kemal non crede a questa versione: è convinto che Emir gliel’abbia fornita per depistarli.

Leyla è pronta per partecipare all’asta e ignora che Vildan, con l’aiuto di Galip, sta tramando qualcosa per aggiudicarsi la casa. Nihan si avvia con Leyla all’asta, Kemal invece non può accompagnarle: Zehir gli ha appena comunicato di avere scoperto il covo dove è nascosta Karen e ha deciso di andare a salvarla. Lui e Kemal si recano al covo, presidiato da alcuni scagnozzi di Emir.

Nihan accompagna Leyla all’asta per la casa. Strada facendo subiscono un tamponamento e, poiché non hanno i documenti dell’auto, uno degli uomini coinvolti nell’incidente pretende l’intervento della polizia. Le due donne credono si tratti solo di una sfortunata coincidenza, ma in realtà è tutta una macchinazione orchestrata da Galip. Grazie a questo contrattempo, infatti, Vildan potrà partecipare all’asta per acquistare la casa di Leyla, senza alcun ostacolo. Zeynep soffre molto per essere stata rifiutata dai genitori, ma si consola godendo della bella casa in cui vive. Decisa ad approfittare il più possibile di questa opportunità, convince Ozan a rimanere con la sua famiglia.