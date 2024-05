Endless love, anticipazioni dal 2 all’8 giugno 2024

Anticipazioni settimanali puntate Endless Love da domenica 2 a sabato 8 giugno 2024

Zeynep minaccia Emir di scoprire tutta la verità sul suo matrimonio di facciata con Nihan e sui segreti di famiglia. Nihan chiede ad Asu di rendere felice Kemal, cosa che lei non è riuscita a fare a causa delle sue scelte passate. Tarik confessa a Kemal di essere stato lui a uccidere Karen, seppur per errore, così Kemal decide di denunciarlo alla polizia; dopodiché si reca a casa dei genitori (accompagnato da un paio di agenti) per convincere il fratello ad andare insieme al commissariato a costituirsi, e vuota il sacco con Fehime e Huseyin, raccontando loro dell’omicidio commesso involontariamente da Tarik. Ma i coniugi Soydere si rifiutano di credere alla versione di Kemal. Tarik nega di essere colpevole e chiede aiuto a Emir. Nel frattempo, Efsane mette in guardia Nihan rivelandole che Zeynep sta indagando sul suo matrimonio con Emir, facendo molte domande alle domestiche di casa Sezin.

Tarik si trova in una centrale di polizia per essere interrogato in merito all’omicidio di Karen. Tutta la famiglia è molto preoccupata e si precipita sul luogo. Accorsa per sostenere il fratello, Zeynep rivede i genitori per la prima volta dopo tanto tempo ma, mentre sua madre Fehime abbraccia la figlia, Huseyin la ignora imperterrito. Anche Emir si precipita alla centrale di polizia, per accompagnare la moglie e per far sapere a tutti che intende assicurare a Tarik l’adeguata assistenza legale. Kemal è convinto della colpevolezza del fratello, perciò ritiene di aver preso la decisione più giusta, anche se difficile, ma i suoi genitori non la pensano come lui e neanche Zeynep sembra convinta. Solo Asu sostiene l’amato incondizionatamente. Per vendicarsi delle sofferenze causate alla sua famiglia, Kemal indaga sulla famiglia di Emir alla ricerca di un punto debole dell’uomo. Vildan, rimasta a casa da sola, approfitta per indagare sul passato di Zeynep.

Nihan segue Kemal e Zehir. Li vede entrare in casa di Sedat, che consegna loro una copia del certificato di morte di Mujgan Kozcuoglu. I due uomini scoprono quindi il nome della donna che aveva assistito al tentato suicidio di Mujgan e decidono di cercarla. Nihan chiede a Kemal di non nasconderle più nulla e si offre di aiutarlo a scoprire dove si trovi la donna che stanno cercando, Nursen Harran. Più tardi Asu racconta a Kemal della visita ricevuta da Nihan. L’uomo, infuriato, prega Nihan di non prendere mai più decisioni al suo posto.

Zeynep assiste ad un incontro tra Leyla e Onder, in cui l’uomo rivela a Leyla di aver vissuto una vita infelice dopo la loro separazione. Sottoposta a pressioni da parte della suocera Vildan, che ha forti dubbi sulla sincerità dei suoi sentimenti per Ozan, Zeynep le racconta dell’incontro tra Onder e Leyla a cui ha appena assistito. Vildan affronta suo marito e gli intima di lasciare la loro casa. La famiglia Soydere, riunita al completo in commissariato, riceve delle buone notizie: il rapporto della scientifica ha scagionato Tarik dall’accusa di omicidio.

Huseyin prova a convincere Kemal di aver commesso un errore denunciando Tarik. Quest’ultimo viene rilasciato grazie all’intervento dell’avvocato di Emir. Zehir ha trovato Nursen, la donna che 25 anni prima aveva assistito al tentato suicidio di Mujgan. Kemal e Nihan si recano immediatamente dalla testimone nonché custode del più grande segreto di Galip. Kemal accusa Nursen di aver dichiarato che Mujgan fosse morta, anche se in realtà era viva. Nihan le chiede di dire la verità. Nursen vuota il sacco e confessa che non si trattò di un suicidio.

Durante un flashback, si scopre che Mujgan era sul ciglio del balcone pronta a buttarsi, ma fu Galip a spingerla. Dopodiché Kemal va da Emir per rivelargli che suo padre istigò la moglie al suicidio (ma la donna non morì e rimase paralizzata) poiché aveva dato alla luce un altro figlio che, secondo Galip, era frutto della relazione con un amante. Così Emir scopre di non essere figlio unico. Nel frattempo, Onder va via di casa e Asu chiede a Leyla se approva il suo legame con Kemal, ma la donna le risponde che secondo lei, alla fine, trionferà l’amore tra Kemal e Nihan.

Leyla, dopo una telefonata di fuoco con Vildan, va da Onder per metterlo in guardia: d’ora in poi dovrà lasciarla in pace: non vuole essere coinvolta nelle loro beghe matrimoniali. Poi, dopo aver sentito casualmente Tufan dire a qualcuno al telefono che non si deve sapere del suo odio per Emir, riferisce tutto a Kemal, che non ne resta stupito. Emir irrompe in casa di sua madre per farla parlare: vuole sapere se è vero che la donna ha avuto un altro figlio: le strappa la maschera ad ossigeno, ma la povera Mujgan altro non riesce ad emettere che rantoli e sospiri. Kemal interroga la signora Nursen circa la storia del figlio di Mujgan: la donna è convinta che la madre di Emir non abbia mai avuto un amante e che il figlio sia stato concepito con suo marito. Galip, minaccioso, intima ad Hakki di licenziare Kemal, ma lui gli comunica che non solo non lo licenzierà ma che trasferirà a lui le sue quote aziendali.

Hakki convoca una riunione del consiglio per dare a tutti la notizia del trasferimento delle quote ad Asu e Kemal: quest’ultimo prova ad opporsi alla decisione dello zio di Asu, ma senza successo. Asu, nonostante il chiaro rifiuto di Kemal, va da Nihan per chiederle di mantenere la promessa di tenersi alla larga dal suo amato. Nihan chiama Zehir per convincerlo a collaborare con lei nella ricerca delle registrazioni senza dire nulla a Kemal. Il fedele Zehir accetta, con il beneplacito di Kemal: dovrà tenerlo informato di ogni passo di Nihan. Emir irrompe ubriaco nella stanza dove Zeynep e Ozan guardano un cartone animato. La giovane si libera con una scusa del marito per restare con Emir e una volta soli, lo mette di fronte alla sua realtà: la sua crudeltà è una diretta conseguenza della sua solitudine. L’uomo, colpito, se ne va.

Kemal è assolutamente convinto che la persona che da tempo sta ricattando Emir sia Tufan e crede anche che Tufan sia in realtà il fratello segreto di Emir. Per dimostrare la sua tesi, decide di commissionare ad un laboratorio un test del DNA. Per farlo, avrà chiaramente bisogno sia del DNA di Emir, che si procura con l’aiuto di Nihan, che di quello di Tufan, per cui decide di invitare l’uomo a pranzo. Asu è ancora decisa a sposare Kemal a tutti i costi, convinta che tra lui e Nihan non ci sia vero amore, e per ottenere quello che vuole si serve dell’aiuto di un’altra donna che desidera un uomo che non la ricambia: si tratta di Zeynep, la sorella di Kemal, ancora perdutamente innamorata di Emir. Nihan non riesce ad aspettare che Kemal abbia tempo per aiutarla, perciò decide di portare avanti da sola la ricerca delle registrazioni di cui le aveva parlato Taner. Onder, che era andato via, torna a casa, ma non per chiedere perdono, come si aspettava Vildan.

Assistiamo al tradimento di Zeynep ed Emir, consumato nella stanza di quest’ultimo. Per il rotto della cuffia, i due amanti non vengono scoperti dai rispettivi coniugi, Ozan e Nihan. Dopo aver scoperto che la chiave in suo possesso è un vecchio modello in grado di aprire delle vecchie cassette di sicurezza, Kemal si reca alla stazione di Sirkeci insieme a Nihan. Lì i due trovano una chiavetta USB contenente la registrazione della fatidica notte dell’omicidio.

Una volta visto il video, Kemal e Nihan capiscono che Emir aveva simulato la morte di Linda poiché le aveva fatto indossare un giubbotto antiproiettile e una sacchetta di sangue finto. Scoperta la verità, Nihan mostra il video incriminante a Emir e, decisa ad andare via di casa, lo lascia. Nel frattempo, nuncia la scomparsa di Linda sottolineando che l’ultima volta è stata vista con Ozan… Emir è inizialmente convinto che il suo ricattatore misterioso sia Galip ma, dopo aver scoperto che non ècosi’, chiede aiuto al padre per scoprire la sua vera identità.

Emir scopre che Nihan e Kemal hanno sporto denuncia contro di lui per minacce. Decide quindi di inviare una segnalazione alla polizia per mettere nei guai Ozan. Quando al ragazzo viene chiesto di recarsi in commissariato per sottoporsi ad un interrogatorio, viene colto da una forte crisi e portato in ospedale. Lì lo raggiunge Nihan, che gli rivela di essere in possesso di un filmato che lo scagionerebbe dall’accusa di omicidio, esortandolo a confessare la verità alla polizia. Ma Ozan, spaventato dalle conseguenze di una scelta del genere, rifiuta. Zeynep cerca, senza successo, di carpire i segreti della famiglia Sezin; scopre però che Efsane sta fornendo segretamente ad Emir informazioni su sua moglie. Kemal chiede a Zehir di perlustrare la casa di Tufan per scoprire tracce della comunicazione tra lui e il ricattatore di Emir. Spera, in questo modo, di riuscire a mettersi in contatto con l’uomo misterioso per farsi consegnare tutte le prove che possiede contro Emir.

Zeynep e Asu continuano a collaborare per riuscire a ottenere l'attenzione degli uomini di cui sono innamorate. Zeynep si rende conto che l'amica ha ragione: se vuole conquistare Emir, deve evitare a tutti i costi che Nihan scappi con suo fratello Kemal. Emir è distratto da problemi più urgenti: convinto che Tufan sia suo fratello, e anche il suo ricattatore, lo ha fatto rapire per interrogarlo. Tufan nega ogni cosa e, nonostante le violente percosse, insiste per far ripetere il test del DNA, deciso a dimostrare che si tratti di un errore. Kemal incontra Hakki per informarlo ufficialmente della sua decisione di rinunciare alle quote della compagnia. Asu, venuta a sapere della cosa, non perde le speranze, ed informa la famiglia di Kemal del fatto che l'uomo intende scappare con Nihan. Nihan, infatti, è decisa a chiedere il divorzio da Emir e lo sta annunciando alle persone a lei più vicine, che non sempre prendono bene la notizia. Intanto Zehir continua ad indagare su Tufan.