Endless love, anticipazioni e trama 29 maggio 2024: Kemal capisce che Nihan è stata rapita

Anticipazioni puntata Endless love di mercoledì 29 maggio 2024

Emir inizia a essere in ansia per la scomparsa di Nihan. Mentre sta dando avviso al resto della famiglia, l'uomo riceve una telefonata da Taner, che gli svela di essere stato lui a organizzare il rapimento della ragazza. Promette di renderla di nuovo libera solo se qualcuno lo aiuterà a scappare dalla prigione. Emir mette a punto quindi il piano di fuga per Taner. Anche Kemal, sentendo un messaggio lasciato da Nihan nella sua segreteria telefonica, capisce che la donna è stata sequestrata; di conseguenza si rivolge a Zehir pur di ritrovarla e anche Salih partecipa alle ricerche…