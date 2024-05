Endless Love anticipazioni: ecco chi è la sorella di Emir!

Da qualche giorno, nei nostri post dedicati alle future puntate italiane di Endless Love, vi stiamo parlando della misteriosa sorella di Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu). La donna potrà infatti agire indisturbata, portando avanti la sua vendetta, perché tutti quanti crederanno erroneamente che il misterioso parente dell’imprenditore sia un uomo, ma l’enigma non resterà tale per i telespettatori, che potranno scoprire presto la sua vera identità. Ricapitoliamo dunque brevemente la storyline per capire come si arriverà all’importantissima rivelazione…

Endless Love, news: tutti cercano il “fratello” misterioso di Emir

Come abbiamo potuto anticiparvi in precedenza, tutto partirà nel momento in cui Kemal Soydere (Burak Özçivit) avrà la certezza del fatto che Müjgan (Ayşen İnci), la madre di Emir, non versa in stato catatonico da oltre 25 anni in seguito ad un tentativo di suicidio. Grazie a Nusan, la vecchia assistente della donna, Kemal e Nihan Sezin (Neslihan Atagul) saranno infatti sicuri che è stato Galip (Burak Sergen) a spingere la donna dal tetto dalla loro villa, poiché convinto erroneamente del fatto che l’avesse tradito portando al mondo il figlio di un altro uomo.

Appurata la ricostruzione della storia, Kemal non esiterà dunque a rivelare tutta la verità a Emir, che se la prenderà a sua volta con Galip e vorrà trovare ad ogni costo il fratello misterioso per farlo fuori. L’imprenditore però cadrà vittima di un grosso tranello…

Endless Love, trame: Emir sequestra Tufan ma…

In tal senso, possiamo infatti anticiparvi che il complice numero uno del misterioso Kozcuoğlu sarà Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan), il braccio destro di Emir. Con una serie di stratagemmi, Tufan farà sì che Emir sospetti sul suo conto e, manomettendo un test del DNA, devierà le indagini del cattivo numero uno della dizi per fargli pensare di essere il fratello che tanto cerca.

Un vero e proprio diversivo che Tufan metterà in pratica per dare tempo al suo complice di organizzare una vera e propria controffensiva, anche se agendo in tale modo rischierà la sua stessa vita: Emir darà ordine infatti a Tarik Soydere (Rüzgar Aksoy) di sequestrarlo, ma fortunatamente non procederà con il suo assassinio, poiché deciderà di dare il beneficio del dubbio alle sue parole e ripeterà il test del DNA, che in quell’occasione risulterà incompatibile. Tufan verrà quindi liberato, con Emir che sarà al punto di partenza con la sua indagine…

Endless Love, spoiler: ecco chi è la sorella di Emir

Una trama, decisamente contorta, che troverà il suo punto di svolta quando qualcuno, dopo aver narcotizzato tutto il personale di servizio, si presenterà al capezzale di Mujgan. Questa persona, dando il via ad un vero e proprio colpo di scena, sarà Asu Alacahan (Melissa Aslı Pamuk), la socia di Kemal follemente innamorata di lui.

Istruita dallo zio Hakkı Alacahan (Metin Coşkun) a portare avanti la vendetta in memoria della sua amata Mujgan, accusata ingiustamente da Galip di tradimento, Asu avrà quindi mosso tutte le fila da ben prima del suo arrivo a Istanbul, per dare una lezione al padre, colpevole di non aver mai preso in considerazione l’idea che potesse essere davvero sua figlia.

Attraverso alcuni flashback, i telespettatori scopriranno infatti che Hakki si è preso cura di Asu (facendola passare per sua nipote) proprio su richiesta di Mujgan, che a sua volta ha fatto credere a Galip che la figlia fosse un maschio per proteggerla. Un piano, quello di Asu, portato avanti per tanto tempo con la complicità di Tufan, il figlio di Nusan, ossia l’unica persona in grado di accusare Galip del tentato omicidio di Mujgan.

Tuttavia, ve lo diciamo sin da ora, i sentimenti di Asu per Kemal diventeranno altamente pericolosi per la riuscita della vendetta: non a caso, la donna deciderà di dare un aiutino al fratello Emir per evitare che Nihan possa chiedergli il divorzio e finire tra le braccia di Soydere. Di cosa si tratterà? Seguici su Instagram.