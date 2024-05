Endless Love anticipazioni: Emir cerca di costringere Zeynep ad abortire ma…

Come si sbarazza Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) dei figli indesiderati? Costringendo le povere donne in attesa ad abortire. Nel corso delle prossime puntate italiane di Endless Love, il cinico imprenditore vorrà infatti obbligare l’amante Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse), ma dovrà fare i conti con un grande imprevisto…

Endless Love, news: Emir non vuole che Zeynep porti avanti la gravidanza

Tutto partirà nel momento in cui Nihan Sezin (Neslihan Atagül) sarà sempre più sospettosa dello strano rapporto che si è creato tra l’odiato marito Emir e Zeynep, che dal canto suo avrà fatto credere a tutti quanti che il bambino che aspetta è dell’ingenuo Ozan Sezin (Barış Alpaykut).

Proprio per questo, quando Nihan tenderà una trappola a Zeynep dandole appuntamento nella sua camera ad orario notturno, Emir capirà che è arrivata l’ora di sbarazzarsi del bambino che la sorella di Kemal Soydere (Burak Özçivit) porta in grembo e dunque utilizzerà la stessa tattica portata avanti tempo prima con Banu Akmeriç (Çağla Demir).

In pratica, nonostante la promessa fatta alla giovane amante di non torcere un capello né a lei e né al bambino se avesse in qualche modo impedito la fuga all’estero di Nihan e Kemal (come effettivamente ha fatto), Emir darà ordine al “braccio destro” Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan) di portare Zeynep in una clinica specializzata, obbligandola ad abortire…

Endless Love, trame: Tufan tradisce Emir

In ogni caso, confuso su chi siano davvero i suoi alleati dopo che avrà scoperto che la madre Nusan non è morta come pensava, Tufan non agirà come Emir si aspetta: seguendo un consiglio di Hakkı Alacahan (Metin Coşkun), che lo inviterà a fare qualcosa per riguadagnarsi la fiducia di Asu (Melissa Aslı Pamuk), il ragazzo agirà nuovamente contro l’ordine datogli dal suo capo ma, al tempo stesso, dovrà studiare un diversivo per evitare che Emir se la prenda con lui una volta scoperto che Zeynep non ha abortito.

Tufan sceglierà quindi di telefonare ad Asu per dirgli che sta portando Zeynep in una clinica per abortire; la Alacahan si farà dunque trovare sul posto, fingendo di essere lì per un semplice controllo ginecologico, e comportandosi da amica farà sì che la Soydere le chiede aiuto. A quel punto, Asu darà il via ad una vera e propria messinscena con Tufan, “salvandola” dalle sue grinfie. Una mossa che spingerà Zeynep ad ammettere tutte le sue colpe…

Endless Love, spoiler: Zeynep confessa tutto a Asu!

Eh sì: con le lacrime agli occhi, Zeynep confesserà a Asu che Emir ha tentato di farla abortire perché potrebbe essere il padre del figlio che ha in grembo, esattamente come il marito Ozan. Parole che spingeranno Asu – che come sapete è la sorella segreta di Emir – a rivedere la sua vendetta ai danni di Kozcuoğlu, anche perché la disperata Zeynep, poco prima di incontrarla in clinica, si sarà messa in contatto anche col fratello Kemal per chiedergli aiuto.

Zeynep si atterrà quindi alle “bugie” che le suggerirà Asu appena Kemal arriverà da lei, per evitare che il fratello possa scoprire che lei non sa ancora chi è il padre del bambino che aspetta. Ma tali menzogne saranno alla fine inutili, dato che una notizia “preoccupante” rimanderà tutto il confronto tra Zeynep e Kemal… Seguici su Instagram.