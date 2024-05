Endless Love anticipazioni: Emir sequestra Tufan, ecco perché

Che cosa farà Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu) quando avrà il sospetto che Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan), il suo braccio destro, potrebbe essere suo fratello? La risposta arriverà nel corso delle prossime puntate italiane di Endless Love, quando il losco imprenditore coinvolgerà Tarık Soydere (Rüzgar Aksoy) nel sequestro dell’uomo…

Endless Love, news: chi è il fratello segreto di Emir?

La storyline entrerà nel vivo quando Kemal Soydere (Burak Ozcivit) scoprirà che la madre di Emir, Müjgan (Ayşen İnci), non ha davvero tentato di togliersi la vita come invece il figlio pensa da oltre venticinque anni. Nusan, l’assistente della donna, confesserà a Kemal e Nihan (Neslihan Atagül) che, in realtà, è stato Galip Kozcuoğlu (Burak Sergen) a spingere Mujgan dall’alto terrazzo della loro abitazione poiché convinto del fatto che avesse avuto un figlio da un altro uomo.

A quel punto, pur di colpirlo, Kemal racconterà a Emir tutta la verità, attribuendo a Galip la colpa dello stato vegetativo di Mujgan. Visibilmente sorpreso dalla versione della storia, Kozcuoğlu affronterà a muso duro il padre e avvierà le ricerche del fantomatico fratellastro, dando l’impressione di volerlo uccidere una volta che lo troverà. E così, nella storyline del tutto misteriosa, si inserirà Tufan…

Endless Love, trame: Tufan fa credere a Emir di essere suo fratello!

Eh sì: dato che sarà in combutta con il vero parente di Emir, Tufan porterà Emir a sospettare di lui; per questo, nel corso di una notte, si introdurrà furtivamente all’interno di un laboratorio di analisi e sostituirà la boccetta del suo sangue con quella del vero “fratello” dell’imprenditore, che a sua volta avrà chiesto ai dottori di confrontarla con il suo.

Così facendo, Emir cadrà nella trappola e, appena avrà i risultati delle analisi, si convincerà del fatto che possa essere proprio Tufan il fratello che sta cercando. In preda all’ira, Emir darà quindi ordine a Tarik di prelevare Tufan dall’azienda Kozcuoğlu per portarlo in un luogo isolato, dove verrà sequestrato e pestato da alcuni suoi uomini. Ma occhio a quello che succederà in seguito…

Endless Love, spoiler: Emir sequestra Tufan ma…

Ad un certo punto, Emir si paleserà di fronte a Tufan e gli chiederà per quale ragione si sia preso così tanto gioco di lui, se sapeva fin dall’inizio di essere suo fratello. Ovviamente, Tufan rispedirà l’accuse al mittente, come da accordi presi con il suo complice, ed asserirà che il vero figlio di Mujgan sta cercando di incastrarlo, implorando Emir di ripetere il test del DNA per dimostrargli che non sta mentendo.

Sorprendentemente e per fortuna di Tufan, che temeva di essere ucciso, Emir accetterà di ripetere il test e così facendo saprà che il suo braccio destro non gli ha mentito, visto che la nuova analisi scarterà del tutto la parentela con lui. Ma per quale ragione il parente misterioso, che come vi abbiamo già anticipato è in realtà una donna, avrà utilizzato un diversivo così contorto? Forse per prendere tempo e decidere la mossa successiva o per qualche altra ragione?

Per adesso, possiamo anticiparvi che l’intenzione principale della sorella sarà quella di impedire a Nihan di divorziare da Emir, come invece si sarà prefissata di fare. E, data questa volontà, non sarà tanto difficile per i telespettatori della serie capire chi possa essere l’unica persona ad avere tale interesse per avere Kemal tutto per sé… Seguici su Instagram.