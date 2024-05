Endless Love anticipazioni: Emir tiene in pugno Nihan e Kemal!

Una delle grandi protagoniste delle prossime puntate italiane di Endless Love sarà senz’altro Asu Alacahan (Melissa Aslı Pamuk): sorella segreta di Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu), la donna sarà disposta a tutto pur di impedire a Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül) di ritornare insieme. E così le sue manovre faranno una prima vittima: Ozan Sezin (Barış Alpaykut)…

Endless Love, news: Asu è la sorella segreta di Emir

Nei nostri precedenti post, vi abbiamo ampiamente parlato del grande segreto legato al cagionevole stato di salute di Müjgan (Ayşen İnci), la madre di Emir. Grazie alle loro investigazioni, che li porteranno a confrontarsi con Nusan, la vecchia assistente della donna, Kemal e Nihan scopriranno infatti che la donna non ha tentato il suicidio. Nusan spiegherà infatti loro che è stato Galip (Burak Sergen) a spingere la signora Kozcuoğlu dal tetto dalla loro villa per via della convinzione, del tutto errata, che avesse dato alla luce il figlio di un altro uomo.

Dopo aver fatto credere per qualche giorno a Emir che il misterioso fratello segreto potesse essere Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan), Asu si troverà costretta a studiare un nuovo diverso, in primis perché Nihan sarà ad un passo dal chiedere il divorzio al fratello. Un’ipotesi che Asu vorrà definitivamente allontanare, visto che vorrà tenere Kemal tutto per sé…

Endless Love, trame: Nihan vuole divorziare da Emir

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Asu dovrà fare i conti con un vero e proprio imprevisto quando Nihan utilizzerà un video, fatto recapitare da lei stessa a Kemal, nel quale sembrerà evidente l’innocenza di Ozan nell’omicidio di Linda avvenuto cinque anni prima. Nelle immagini si vedrà infatti Karen, la donna assassinata qualche giorno prima da Tarik Soydere (Ruzgar Aksoy), mettere sul basso ventre di Linda un sacchetto di sangue finto. Questo elemento farà pensare a Nihan che la morte della giovane sia stata soltanto una messinscena di Emir per contrarre matrimonio con lui.

Anche se Emir la inviterà a non trarre conclusioni affrettate da quel video, sostenendo che Ozan si è davvero sporcato le mani di sangue, Nihan andrà dritta per la sua strada e, dopo aver lasciato la casa dei suoi genitori, dirà a Kozcuoğlu che ormai non ha nulla per ricattarla e tenerla legata con la forza a sé. Purtroppo per lei, però, le cose non staranno però affatto così…

Endless Love, spoiler: Emir tiene in pugno Nihan

Anche se il suo obiettivo principale sarà quello di farla pagare a Galip per non averla mai accettata, esattamente come lo “zio” putativo Hakkı Alacahan (Metin Coşkun) l’ha sempre invitata a fare, Asu deciderà di dare a Emir la prova che gli serve per costringere Nihan a non lasciarlo per correre tra le braccia di Kemal, l’uomo sul quale la stessa Asu ha messo gli occhi e vuole sposare ad ogni costo.

La Alacahan farà dunque arrivare a Emir il prosieguo del video visto da Nihan e Kemal, dove sarà chiaro che Ozan ha ucciso davvero Linda, sparandole un colpo di pistola all’altezza del cuore invece che nel basso ventre, laddove l’ormai defunta Karen aveva posizionato il sacchetto di sangue finto. Asu darà a Emir queste immagini soltanto quando si sarà fatta promettere, ovviamente mantenendo il totale anonimato, che non cercherà di scoprire la sua identità.

Il filmato ovviamente consentirà a Emir di tenere in pugno Nihan: possiamo infatti anticiparvi che il darkman della telenovela darà appuntamento alla moglie e a Kemal in una sala cinematografica e proietterà il video in grado di incriminare Ozan per l'omicidio. Una mossa che, come facilmente prevedibile, farà ritornare Nihan sui suoi passi, visto la donna agirà a protezione del gemello e si piegherà ancora una volta al vile ricatto piantando in asso Kemal…