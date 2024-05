Endless Love anticipazioni: Kemal fa arrestare Emir e Ozan, ecco perché

Manette ai polsi per Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) e Ozan Sezin (Barış Alpaykut) nelle prossime puntate di Endless Love. Nel bel mezzo di un evento benefico organizzato da Nihan (Neslihan Atagul) e Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor), Kemal Soydere (Burak Ozcivi) farà infatti arrestare i due uomini per l’omicidio della prostituta Linda…

Endless Love, news: Kemal ottiene la prova per incastrare Emir e Ozan

La storyline si accenderà nel momento in cui Asu Alacahan (Melissa Aslı Pamuk) darà ordine al suo alleato segreto Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan) di consegnare a Kemal la chiavetta usb, gelosamente custodita dallo “zio” Hakkı (Metin Coşkun), che conterrà le immagini dell’occultamento del cadavere di Linda compiuto da Emir e Ozan cinque anni e mezzo prima.

Stanco dei metodi illeciti portati avanti da Kozcuoğlu, Kemal consegnerà quindi il video al commissario di polizia, che per tutta risposta procederà con l’arresto di Ozan e Emir nel corso della sopracitata festa benefica. Un’azione, quella compiuta da Kemal, che farà imbestialire Nihan, la quale non riuscirà a comprendere per quale motivo Soydere abbia esposto il fratello Ozan al rischio di finire in prigione. Fatto sta che tale evento genererà diverse dinamiche all’interno della dizi turca. E la prima riguarderà Asu…

Endless Love, trame: Emir scopre che Asu è sua sorella

Eh sì: poco prima dell’arresto, grazie ad una trappola ben organizzata da Hakki ai “danni” della nipote, Emir scoprirà che Asu è la sorella che sta cercando e che, per settimane, ha pensato fosse un fratello. Appena se la ritroverà di fronte, Emir punterà una pistola contro la donna, ma non farà in tempo ad utilizzarla perché in quel momento sopraggiungeranno i funzionari della polizia per condurlo in commissariato ed accertare ogni sua responsabilità nell’omicidio di Linda.

Di fatto, l’azione di Kemal salverà indirettamente Asu dalle grinfie del fratello, che dal canto suo, mentre sarà nella cella di sicurezza del commissariato, non farà altro che pensare alla consanguinea e al modo con il quale intende vendicarsi di lei.

Ignaro di tutto, Kemal continuerà dunque a portare il suo piano per inchiodare Emir alle sue responsabilità e, grazie all’aiuto di Salih (Gökay Müftüoğlu), pubblicherà il video dell’occultamento del cadavere di Linda su internet, generando un vero e proprio scandalo sulla famiglia Kozcuoğlu…

Endless Love, spoiler: Ozan e Emir in arresto ma…

Uno stratagemma che non si rivelerà per niente efficace: grazie alle sue conoscenze e alla posizione di potere che ha, Emir riuscirà ad ottenere per lui e Ozan di ritornare in libertà fino a quando non saranno finite le indagini su quello che è realmente accaduto a Linda.

Kemal non aveva minimamente calcolato questo imprevisto, che lo porterà ancora una volta a scontrarsi con Nihan: la ragazza giurerà che non lo perdonerà mai per quello che ha fatto ad Ozan (ricoverato pure in ospedale in seguito ad un malore sorto nel bel mezzo di un interrogatorio).

In questa situazione difficile, a dare supporto a Kemal penserà Asu, che – su consiglio di Tufan – si rifugerà da lui quando lo zio Hakki farà perdere le sue tracce. Eh sì: l’uomo le annuncerà tramite lettera che, a causa dei suoi sbagli, ha dovuto rivedere il suo piano per vendicarsi di Galip Kozcuoğlu (Burak Sergen) e di quello che ha fatto venticinque anni prima alla moglie Mujgan (Ayşen İnci).

In tal senso, Hakki sarà infatti abbastanza chiaro: spererà che il suo allontanamento serva a Asu per diventare l’angelo della vendetta e la spronerà a colpire Emir per farla pagare al Kozcuoğlu Senior… Seguici su Instagram.