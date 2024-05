Endless Love anticipazioni: Nihan viene sequestrata!

A Endless Love i colpi di scena non mancano mai, soprattutto se sono drammatici. Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane della dizi turca, Nihan Sezin (Neslihan Atagul) verrà misteriosamente rapita, innescando l’ansia del marito Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu), che sarà in qualche modo responsabile del suo sequestro…

Endless Love, news: Tarik coinvolto in un omicidio

La faccenda si delineerà nel momento in cui Emir farà sì che Tarik Soydere (Rüzgar Aksoy) uccida Karen, l’unica testimone dell’omicidio di Linda compiuto da Ozan (Barış Alpaykut). Dopo ciò, Kozcuoğlu convincerà Taner Gurkayali, il marito di Karen, a prendersi la colpa dell’assassinio, promettendogli di fare il possibile per farlo uscire di prigione in tempi brevi.

Emir sembrerà dunque farla franca per l’ennesima volta, generando il disappunto di Kemal Soydere (Burak Ozcivit), che a sua volta era sulle tracce di Karen per scoprire la verità sulla notte dell’omicidio di Linda e liberare così l’amata Nihan dai suoi ricatti.

Tuttavia, la faccenda troverà dei nuovi risvolti quando, senza un motivo apparente, Nihan verrà raggiunta nel suo atelier da due brutti ceffi che, dopo averla narcotizzata, la sequestreranno e la porteranno in un luogo sicuro.

Endless Love, spoiler: Nihan sequestrata!

Chi ci sarà dunque dietro il rapimento? La risposta esatta è Taner. Dalla prigione, l’ormai vedovo di Karen avrà infatti dato ordine ai suoi due uomini di rapire Nihan. E le sue intenzioni saranno tutt’altro che buone: vorrà infatti ucciderla per ripagare Emir con la sua stessa moneta, ossia privandolo della donna che ama esattamente come il cattivone ha fatto con lei.

Un sequestro lampo che però dovrà fare i conti anche con le ingerenze di Kemal. Negli istanti del rapimento, Nihan stava infatti cercando di mettersi in contatto con lui, ragione per la quale sarà riuscita a registrare nella segreteria telefonica gli istanti esatti dell’aggressione subita dai due uomini. Resosi conto del pericolo, Kemal allerterà dunque Zehir (Uğur Aslan) di quanto accaduto a Nihan e coinvolgerà in un piano per salvarla sia Salih (Gökay Müftüoğlu), sia Ozan e Önder Sezin (Kürşat Alnıaçık)…

Endless Love, trame: Kemal salva Nihan ma…

Nel giro di poco tempo, non sarà dunque soltanto Emir – minacciato da Taner – a mettersi in moto per rintracciare Nihan, ma persino Kemal. Ad avere la meglio, nel salvataggio, sarà proprio Soydere, che però non potrà sorridere a lungo per il suo successo. Possiamo infatti anticiparvi che Emir approfitterà del trambusto generale per portare via dal posto Taner, nel frattempo evaso di prigione durante un trasferimento.

Quali saranno quindi le intenzioni di Emir? Vorrà liberarsi di Taner per evitare che possa continuare a minacciarlo e rivelare a Nihan e Kemal quanto è davvero accaduto il giorno del presunto omicidio di Linda?

Per ora possiamo anticiparvi che questa trama servirà anche ad innescare un momento molto forte tra Nihan e Kemal, i quali, una volta sani e salvi, non riusciranno a reprimere la reciproca attrazione che sentono e finiranno per scambiarsi un bacio appassionato… Seguici su Instagram.