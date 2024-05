Brutta grana da risolvere per Vildan Acemzade (Neşe Baykent) nel corso delle prossime puntate italiane di Endless Love. Stanco dei suoi modi di fare, il marito Önder Sezin (Kürşat Alnıaçık) deciderà di chiederle il divorzio, arrivando addirittura a lasciare la loro casa coniugale. Un problema che ovviamente verrà innescato da ciò che Vildan farà alla sorella Leyla (Zerrin Tekindor).

Endless Love, news: Vildan “estorce” la casa a Leyla

La storyline comincerà nel momento in cui i gemelli Nihan (Neslihan Atagul) e Ozan (Barış Alpaykut) scopriranno grazie alle mosse dello spietato Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu) che Leyla e la loro madre Vildan sono sorelle. A quel punto, la stessa Vildan si sentirà sempre più minacciata dalla parente, anche perché avrà il sospetto che il marito Önder non l’abbia mai dimenticata.

Proprio per questo, avvalendosi dell’aiuto non proprio disinteressato di Galip Kozcuoğlu (Burak Sergen), Vildan inizierà a muovere una vera e propria guerra nei confronti di Leyla e riuscirà ad estorcerle anche la casa in cui abitano, puntando sul fatto che la stessa apparteneva ai loro genitori e che, dunque, anche lei può reclamarla in quanto erede. Tuttavia, col trascorrere degli episodi, la situazione si ritorcerà contro Vildan…

Endless Love, trame: Galip imbroglia Vildan

Eh sì: dopo che riuscirà ad ottenere la proprietà della casa, impedendo a Leyla di presentarsi grazie ad un tamponamento in automobile pensato nei minimi dettagli da Galip, Vildan capirà di essere caduta a sua volta in una trappola orchestrata dal Kozcuoğlu Senior: alla firma del contratto, la donna scoprirà infatti che l’unico proprietario della casa è proprio Galip, in quanto è stato lui a sborsare il denaro per l’acquisto della stessa.

E così, mentre Vildan inghiottirà il boccone amaro, Leyla dovrà trovarsi una nuova sistemazione e accetterà l’ospitalità di Kemal Soydere (Burak Özçivit). A sua volta, Leyla tirerà però un colpo gobbo a Vildan: grazie ad un aiuto di Önder, ritirerà infatti la delega (a nome di Vildan) del 15% delle sue azioni dell’azienda familiare e si insedierà nel consiglio di amministrazione della stessa!

Endless Love, spoiler: Önder vuole il divorzio da Vildan

La situazione, già piuttosto complicata, spingerà quindi Önder a tirare fuori le unghie: disgustato dagli ultimi comportamenti della moglie ai danni di Leyla, che avranno visto coinvolto anche Galip, il Sezin Senior deciderà di mettere fine al suo matrimonio con Vildan e, dopo aver preparato le valigie, le annuncerà che intende divorziare il più presto possibile. Una vera e propria disfatta, ma finirà davvero così?