Endless Love anticipazioni: Ozan tenta di togliersi la vita, ecco perché

La fragilità emotiva di Ozan Sezin (Barış Alpaykut) riemergerà prepotentemente nelle prossime puntate italiane di Endless Love. Dopo il suo matrimonio con Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse), fortemente osteggiato dalla madre Vildan Acemzade (Neşe Baykent), il gemello di Nihan (Neslihan Atagul) tenterà infatti di togliersi la vita. Una situazione che genererà diverse dinamiche all’interno della dizi turca…

Endless Love, news: il matrimonio lampo di Ozan e Zeynep

Zeynep convincerà Ozan a sposarla in fretta e furia dopo essere stata sedotta e abbandonata dallo spietato Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu). La giovane giurerà infatti amore eterno all’ingenuo Sezin, che deciderà di farla diventare sua moglie senza dirlo ai genitori, né tanto meno a Nihan. Tuttavia, l’unico obiettivo di Zeynep sarà quello di vivere sotto lo stesso tetto di Emir per fargliela pagare.

Una volta che scopriranno del matrimonio, celebrato in comune in gran segreto, un delusissimo Hüseyin (Orhan Güner) si troverà costretto a ripudiare la figlia, mentre Vildan cercherà di convincere Önder (Kürşat Alnıaçık) a muovere tutte le sue conoscenze per fare annullare le nozze tra Ozan e Zeynep. Tra gli “hater” della coppia ci sarà ovviamente anche Kemal (Burak Özçivit), ma la Soydere andrà dritta per la sua strada.

Endless Love, spoiler: Ozan tenta il suicidio

Occhio dunque a tutto quello che si muoverà attorno ai due ragazzi: mentre Asu Alacahan (Melissa Aslı Pamuk) riuscirà a far sì che Kemal non riceva un pacchetto con all’interno le fotografie di un bacio tra Zeynep e Emir, mandato dallo stesso Kozcuoğlu per indispettirlo, Vildan non renderà per nulla la vita facile alla “nuora”, impedendole sia di rivolgersi al personale di servizio per avere un semplice caffè, sia mettendola in imbarazzo di fronte all’amica Sema (Elif Özkul) nel corso di una visita.

A quel punto, Zeynep penserà di forzare ulteriormente la mano facendosi intervistare insieme ad Ozan, ma Vildan riuscirà a far sì che l’intervista non vada in onda. Fingendo di essere dispiaciuta per come saranno andate le cose, la Soydere andrà così avanti con il suo subdolo piano e fingerà di voler lasciare Ozan attraverso una lettera.

Una volta che la leggerà, lo stesso Ozan si lascerà sopraffare dal dolore e ingerirà tutto il flacone dei suoi medicinali per farla finita…

Endless Love, trame: Kemal riesce a rintracciare Zeynep e…

Fortunatamente, il tempestivo intervento di Vildan e Önder eviterà il peggio e Ozan verrà portato in ospedale e salvato grazie ad una lavanda gastrica. Nonostante ciò, Vildan capirà che ormai Zeynep ha Ozan in pugno e supplicherà Kemal di trovare la ragazza affinché possa riportarla dal marito ed impedirgli di commettere altre sciocchezze.

Dopo ore di estenuanti ricerche, Kemal rintraccerà quindi la sorella a casa di Salih (Gökay Müftüoğlu) e, dopo averle chiesto per l’ennesima volta se ama Ozan (trovando una risposta positiva), la riporterà dai Sezin.

In ogni caso, passate alcune ore, Kemal andrà a fare visita a Ozan e gli porrà una condizione per non interferire nel suo matrimonio: lasciare la casa di Vildan e Önder per far sì che Zeynep stia il più lontano possibile da Emir. Clausola che Ozan accetterà senza fare storie, ma che indispettirà Vildan e, ovviamente, la stessa Zeynep, anche se farà finta di niente…