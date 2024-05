Endless Love anticipazioni: Tarik vuole presentare Banu in famiglia ma…

Propositi di “fidanzamento serio” in arrivo nelle prossime puntate italiane di Endless Love: Tarik Soydere (Ruzgar Aksoy) penserà infatti di presentare Banu Akmeriç (Çağla Demir) ai genitori Hüseyin (Orhan Güner) e Fehime (Zeyno Eracar), ma non tutto andrà secondo i suoi piani…

Endless Love, news: Tarik dà una seconda possibilità a Banu

La faccenda si delineerà quando Tarik deciderà di perdonare Banu, “colpevole” di aver dato al fratello Kemal (Burak Özçivit), per ordine di Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu), la sua camicia sporca di sangue in grado di incastrarlo per l’omicidio di Karen. Pur essendo scampato all’arresto per merito di una serie di false prove presentate da Emir, Tarik non vorrà più saperne di Banu, almeno finché non la vedrà in compagnia di un aitante uomo.

A quel punto, il maggiore dei fratelli Soydere si farà prendere dalle gelosia e affronterà l’uomo a muso duro, salvo scoprire che è semplicemente il fratello di Banu. Una scenata in piena regola che porterà i due a riallacciare la loro relazione, con Tarik che vorrà fare il passo successivo, ossia presentare la donna ai suoi genitori come la sua fidanzata ufficiale. Tuttavia, Fehime sarà ostile a Banu perché Vildan Acemzade (Neşe Baykent) la metterà al corrente del fatto che è stata per diversi mesi l’amante di Emir…

Endless Love, trame: Fehime affronta Banu

Appena capirà che Tarik vuole presentare Banu a tutta la famiglia per progettare una vita al suo fianco, Fehime non ne vorrà proprio sapere di accogliere come una “figlia” l’ex amante di Emir, che non si è fatta scrupoli a frequentarlo facendosi fotografare anche dalla riviste scandalistiche, pur sapendo benissimo del suo matrimonio con Nihan (Neslihan Atagül).

Per questa ragione, Fehime non esiterà a presentarsi alla Holding Kozcuoğlu e affronterà Banu, dicendole che non accetterà mai la relazione con Tarik e sottolineando che probabilmente il figlio la sta frequentando soltanto per divertirsi finché non troverà una donna “morale” con cui costruire davvero una quotidianità.

Tali parole, ovviamente, feriranno tantissimo Banu, che almeno in quel giorno cercherà di non incontrare Tarik perché non saprà come confrontarsi di fronte alle accuse di Fehime.

Endless Love, spoiler: Banu lascia Tarik

E così, quando Tarik verrà rimproverato dai suoi genitori per la relazione e annullerà la cena di presentazione adducendo delle scuse poco credibili, Banu coglierà la palla al balzo per troncare la relazione con Soydere, asserendo di aver compreso che tra di loro non può esserci alcun futuro.

Una presa di consapevolezza repentina da parte di Banu che insospettirà Tarik, pronto a tutto pur di dimostrare a Fehime e Hüseyin che è davvero innamorato di Banu, nonostante il suo passato del quale sarà pienamente al corrente. O almeno questo crederà, dato che Banu – ormai presa da lui – non avrà avuto ancora il coraggio di confessargli che, inizialmente, si è avvicinata a lui per ordine di Emir… Seguici su Instagram.