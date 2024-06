Endless love, anticipazioni e trama 1° giugno 2024: c’è un’idea che Kemal non può accettare!

Anticipazioni puntata Endless love di sabato 1° giugno 2024

Kemal rivela a Tufan i suoi dubbi verso la sua trasparenza e gli dice anche di non credere che Tarik sia responsabile della morte di Karen. L’alibi fornito da Banu confermerebbe la sua innocenza. Eppure un controllo in azienda fa capire a Kemal che la donna ha mentito. Pure Nihan interroga Tarik sulla sua presunta implicazione nell’assassinio, ma Tarik nega tutto (rivelando in seguito ad Emir il suo timore di essere esposto e confessandogli anche di amare Banu).

Leyla, nella sua prima riunione aziendale, dà un voto negativo e fa sì che gli azionisti debbano riunirsi di nuovo. Asu chiede a Kemal di recarsi a casa di suo zio per convincerlo a trascorrere i suoi ultimi giorni in ospedale. Hakki rifiuta questo invito, e prega nuovamente Kemal di costruire un rapporto d’amore con Asu e di starle vicino dopo la sua morte..

Nihan è triste perché capisce che Kemal per causa sua non sarà mai felice. A quel punto la ragazza decide di parlare un’ultima volta con lo stesso Kemal per tenere fede almeno a una promessa fatta anni addietro, quando avevano cominciato a frequentarsi. Kemal litiga con i suoi e soprattutto con sua madre, la quale non si fa una ragione del fatto che il figlio non si decida a chiedere ad Asu di sposarlo.

Emir intende scoprire le vere intenzioni di Leyla in azienda e quindi per parlarle va a casa di Kemal, dove abita anche lei da quando ha perso la sua casa. Zeynep lascia comprendere a Onder di conoscere un grande segreto di famiglia e così facendo riesce a farsi rivelare nuovi dettagli circa il matrimonio tra Nihan ed Emir. Tutti gli indizi raccolti da Zehir sull’omicidio di Karen sembrano far convergere i sospetti contro Tarik, ma Kemal non accetta il pensiero che il consanguineo possa essere un assassino! Seguici su Instagram.