Endless love, anticipazioni e trama 24 maggio 2024: lo “scherzetto” di Galip per favorire Vildan

Anticipazioni puntata Endless love di venerdì 24 maggio 2024

Kemal va da Ozan per sincerarsi sulla sua salute e per fargli una proposta: darà a lui e Zeynep tutto l’ausilio finanziario di cui c’è bisogno, a condizione che se ne vadano di casa e che stiano lontani dai veleni di Emir e Vildan. Ozan vorrebbe accettare e ne parla a Zeynep, ma lei non è d’accordo. Ozan però insiste e così lei decide di provocare la possessività di Vildam: se quest’ultima si oppone, sarà più facile sabotare il progetto di Kemal di allontanarli da casa Sezin.

Nihan dice a Kemal che Emir assicura di avere disseppellito Linda e di averla portata in un cimitero, ma Kemal pensa che Emir abbia fornito questa versione per depistarli. Leyla appare pronta per partecipare all’asta ma non sa che Vildan, aiutata Galip, sta tramando qualcosa pur di aggiudicarsi la casa.

Nihan si avvia insieme a Leyla all’asta (senza Kemal che non può accompagnarle), ma le due strada facendo subiscono un tamponamento e, non avendo i documenti dell’auto, uno degli uomini coinvolti nell’incidente chiede l’intervento della polizia. In realtà si tratta di una macchinazione organizzata da Galip e infatti, grazie a questo “strano” contrattempo, Vildan ora può partecipare senza timore di alcun ostacolo all’asta per acquistare la casa di Leyla.

Zeynep soffre per essere stata rifiutata dai genitori, ma può almeno godere bella casa in cui vive. Intenzionata ad approfittarne quanto più possibile, la ragazza convince Ozan a restare con la sua famiglia. Anche Fehime soffre per la lontananza della figlia, ma Asu riesce a consolarla. Kemal, una volta assicuratosi che Karen voglia raccontargli tutta la verità su quanto è successo, cerca il marito della donna, Taner, ancora prigioniero in un luogo segreto. Emir, infine, affida un delicatissimo incarico a Tarik.