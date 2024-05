Endless love, anticipazioni e trama 30 maggio 2024: Kemal, ecco cosa farà per trovare Nihan

Anticipazioni puntata Endless love di giovedì 30 maggio 2024

Nihan, nel messaggio da lei scritto prima di essere sequestrata, ha condiviso alcuni dettagli che ora consentono a Kemal di arrivare a identificare uno dei rapitori: è uno degli uomini di Kor Iskender, anche lui detenuto nel carcere di Maltepe, lo stesso istituto penitenziario in cui stanno scontando la loro pena Taner e Necmi. Kemal, di conseguenza, chiede ancora aiuto a Necmi per scoprire dove si trovi Nihan. Onder si reca a casa di Kemal, dove vede Leyla. Quest'ultima lo ringrazia per averle dato dei documenti utili per tornare in possesso dei suoi diritti nella società e lo perdona per tutta la sofferenza che a causa sua ha provato in passato…