Endless love, anticipazioni e trama 31 maggio 2024 (pomeriggio e seconda serata)

Anticipazioni puntata Endless love di venerdì 31 maggio 2024 (episodio pomeridiano e notturno)

Nihan, che è stata sequestrata, è stata rinchiusa in un magazzino abbandonato appartenente a Iskander da un gruppo di uomini assoldati da Taner. Quest’ultimo, in questo modo, vuole vendicarsi di Emir. Così come Emir lo ha fatto finire in prigione con l’accusa di aver assassinato la consorte Karen, Taner ora intende fare fuori Nihan per far soffrire Emir, e fare in modo che sia proprio lui a essere accusato dell’omicidio. Sia Kemal che Emir, consci del rapimento, mettono in piedi una corsa contro il tempo per scoprire dove si trova Nihan, in modo da liberarla prima che sia troppo tardi…

Kemal sfrutta le sue conoscenze per ritrovare Nihan e si fa aiutare in particolare da Necmi, mentre Emir cerca di localizzare il posto dove si trova la moglie sfruttando la tecnologia. Onder, che non riesce più a rintracciare la figlia, cerca di capire attraverso Emir cosa sia successo. Ma la risposta del genero non lo rende soddisfatto e così si mette in contatto anche con Kemal, che a quel punto non può nascondere la verità al padre di Nihan. Anche Ozan, deciso a ritrovare la sorella, si unirà al gruppo.

Nihan viene trovata e liberata; poi, tornata a casa dopo il rapimento, la ragazza accusa Emir dell’omicidio di Karen: lui nega di essere l’assassino ma ammette il suo tentativo di insabbiamento e le rivela che l’assassino è Tarik. Nihan, cerca Kemal per dirgli quanto ha appreso da Emir. Vildan e Galip si vedono per firmare l’atto di acquisto della casa, e lì lei scopre che il suo consuocero l’ha presa in giro: sarà lui l’unico proprietario.

Inoltre Vildan, nel corso dell'assemblea straordinaria del consiglio, scopre che sua sorella ha deciso finalmente di riprendere tutte le sue funzioni di socia dell'azienda. Hakki consiglia ad Asu di attendere con pazienza il giorno in cui Kemal dimenticherà Nihan, ma Asu ha un'idea per far prima. Nella sua battaglia per la conquista di Kemal, ha un'alleata di ferro, Fehime, alla quale chiede aiuto.