Endless Love anticipazioni: Tufan confessa a Asu di essere innamorato di lei!

Un’inaspettata rivelazione manderà in tilt Asu Alacahan (Melissa Aslı Pamuk) nelle prossime puntate italiane di Endless Love. Già turbata per una menzogna raccontatale dall’amato zio Hakkı (Metin Coşkun), la socia di Kemal Soydere (Burak Özçivit) non saprà come reagire appena Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan) le dirà di essere innamorato di lei.

Endless Love, news: il segreto di Asu

Come vi abbiamo già anticipato, Asu è la sorella segreta di Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu). Grazie alla complicità di Tufan, la donna avrà quindi tessuto una vera e propria rete di inganni verso il fratello e il padre Galip (Burak Sergen), colpevole di aver mortificato la madre Müjgan (Ayşen İnci) poiché erroneamente convinto del fatto che avesse dato alla luce il figlio di un altro uomo.

Puntando sul fatto che nessuno sa che è proprio lei il misterioso “bambino” che tutti cercano, Asu continuerà quindi a portare avanti la sua grande vendetta, anche grazie alla vicinanza dello zio Hakki, per anni segretamente innamorato di Mujgan, anche se non corrisposto. Nel piano sarà coinvolto anche Tufan, strappato in tenera età alla madre Nusan, ossia l’unica testimone del tentato omicidio di Galip ai danni di Mujgan. Ma la complicità di Tufan inizierà a vacillare per un motivo ben preciso…

Endless Love, trame: Tufan riabbraccia Nusan, mentre Asu scopre qualcosa su Hakki

Eh sì: quando riuscirà a riabbracciare la madre Nusan grazie a Kemal, Tufan si arrabbierà sia con Asu e sia con Hakki, che a suo dire gli avranno fatto credere che la donna fosse morta per coinvolgerlo nella loro vendetta personale ed avere così un motivo per odiare i Kozcuoğlu. Ovviamente, Asu sottolineerà fin da subito a Tufan che non l’ha mai imbrogliato su un tema così importante, ma nonostante ciò inizierà a fare domande a Hakki su tale faccenda per capire se, a differenza sua, lo zio abbia nascosto davvero qualcosa al loro complice.

Non pienamente convinta dalle sue parole e dopo aver fatto visita a Nusan, Asu inizierà a rovistare tra le cose di Hakki e scoprirà con sua estrema sorpresa che la donna, proprio come aveva sostenuto, ha scritto tantissime lettere allo zio per chiedergli se sapesse dove si trovava Tufan, non ricevendo mai nessuna risposta. A quel punto, Asu si sentirà tradita da Hakki, ma il peggio dovrà ancora venire…

Endless Love, spoiler: Tufan confessa a Asu di essere innamorato di lei

Eh sì: quando scoprirà che Emir è riuscito a sabotare una fuga all’estero di Kemal e Nihan (Neslihan Atagul), Asu se la prenderà con Tufan, che avrà in qualche modo evitato che i due “amanti” potessero rifarsi una vita altrove. Tra gli alleati si creerà quindi un forte momento di scontro che culminerà quando Tufan farà presente a Asu che gli è stato accanto per anni perché è innamorato di lei.

Un'ammissione di sentimenti difficile da digerire per Asu, visto che fino a quel momento non aveva minimamente sospettato che il suo alleato numero uno fosse invaghito di lei. E così il rapporto tra Asu e Tufan sembrerà sempre più in rotta di collisione, anche perché la donna non avrà occhi che per Kemal…