Endless Love anticipazioni: Tufan riabbraccia la madre grazie a Kemal!

Nel corso delle prossime puntate italiane di Endless Love i telespettatori si troveranno ad assistere ad un incontro decisamente emozionante: dopo tanti anni, Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan), il braccio destro di Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu), potrà riabbracciare la madre, che credeva fosse morta. E in tutto ciò avrà un ruolo Kemal Soydere (Burak Özçivit)…

Endless Love, news: Kemal e le indagini sul “fratello” segreto di Emir

Nei nostri post precedenti, vi abbiamo svelato che Asu Alacahan (Melissa Aslı Pamuk) è la sorella segreta di Emir. Una storyline che partirà nel momento in cui scoprirà che Müjgan (Ayşen İnci), la madre di Emir, si trova in stato catatonico da anni a causa del marito Galip (Burak Sergen), che l’ha spinta dal tetto della loro abitazione poiché credeva che l’avesse tradito e, di conseguenza, avesse dato alla luce il figlio di un altro uomo.

Un racconto che Kemal ascolterà grazie a Nusan, la vecchia assistente della donna, che ha taciuto per anni sulla scomoda questione poiché, al fine di ricattarla, Galip le ha sottratto via il figlio (che chiamerà Ümut). Appena desisterà dall’intento di cercare il fantomatico fratello misterioso di Emir e non sapendo che la persona che tanto vuole rintracciare è la sua socia Asu, Kemal vorrà quindi rispettare almeno la promessa fatta a Nusan e si impegnerà per ritrovare il figlio che, come abbiamo già detto, non è altri che Tufan.

Endless Love, trame: Tufan e il doppio gioco con Emir

Eh sì: Tufan si sarà unito alla vendetta di Asu e Hakkı Alacahan (Metin Coşkun) ai danni di Galip e Emir poiché convinto del fatto che il primo abbia ucciso la sua famiglia. Tufan non avrà infatti alcun ricordo della sua infanzia, poiché era troppo piccolo quando è stato strappato dalle braccia della madre, ed avrà sviluppato un odio segreto per i Kozcuoğlu, anche se gli hanno garantito un’istruzione e un lavoro saldo nell’azienda.

Tra un doppio gioco e l’altro portato avanti per anni, inviando pian piano a Emir i video che potevano incastrare Ozan Sezin (Barış Alpaykut) per l’omicidio di Linda e mandare quindi a monte il matrimonio con Nihan (Neslihan Atagül), Tufan avrà però una grossa sorpresa, visto che Kemal gli farà rincontrare la madre…

Endless Love, spoiler: Tufan riabbraccia la madre!

Ma come si arriverà a questa svolta nella trama? Ve lo diciamo noi: Kemal ricorderà di aver già visto una fotografia di Nusan e del piccolo Umut a casa di Tufan e collegherà i tasselli del puzzle, ipotizzando che Galip abbia cambiato nome al ragazzo. Senza pensarci due volte, Soydere chiederà quindi a Tufan di seguirlo e lo porterà dritto a casa di Nusan, dove si scioglierà in lacrime appena vedrà la madre.

Un incontro, quello tra Tufan e Nusan, che spariglierà ulteriormente le carte in tavola: il socio di Emir temerà infatti di essere stato imbrogliato da Asu e Hakki e verrà preso dal sospetto che i due sapessero già che la madre fosse viva, tenendoglielo nascosto affinché continuasse a seguirli nella loro vendetta contro i Kozcuoğlu, iniziata proprio per via dello stesso Hakki (segretamente innamorato di Mujgan).

Al tempo stesso, Tufan sentirà un debito di riconoscenza nei confronti di Kemal, dato che gli avrà fatto riabbracciare la madre, ma sarà anche geloso dei sentimenti che Asu prova nei riguardi dell'uomo. Nella mente di Tufan si creerà dunque un vero e proprio cortocircuito che potrebbe produrre dei colpi di scena "spiacevoli"…