Endless Love anticipazioni: Vildan “estorce” la casa a Leyla, ma Galip…

La faida tra le sorelle Acemzade continuerà ad essere al centro della scena nelle prossime puntate italiane di Endless Love: turbata dalle attenzioni che il marito Önder (Kürşat Alnıaçık) continuerà a riservare a Leyla (Zerrin Tekindor), Vildan (Neşe Baykent) non esiterà a muovere guerra contro la sorella, anche se finirà suo malgrado vittima di un imbroglio ben orchestrato dal consuocero Galip Kozcuoğlu (Burak Sergen)…

Endless Love, news: Vildan medita vendetta contro Leyla

Come sapete, Leyla ha chiuso ogni rapporto con Vildan il giorno del proprio matrimonio, dopo aver scoperto che la parente era incinta proprio del futuro marito Önder dei gemelli Nihan (Neslihan Atagul) e Ozan (Barış Alpaykut). Una parentela, quella tra le due donne, scoperta dai due fratelli grazie alle losche manovre di Emir (Kaan Urgancıoğlu).

A quel punto, col trascorrere degli episodi, Vildan si sentirà sempre più minacciata dalle intrusioni di Leyla nel suo ménage familiare, tant’è che deciderà di fare una mossa in grado di ferirla: reclamare la proprietà della casa dei genitori defunti, ossia quella in cui la sorella risiede. Appellandosi alla legge, Vildan chiederà dunque di indire un’asta per l’acquisto dell’abitazione, data la mancanza di un accordo con Leyla su chi deve starci, e chiederà un aiuto “particolare” a Galip…

Endless Love, spoiler: Vildan “estorce” la casa a Leyla

In pratica, Vildan chiederà aiuto a Galip per evitare che Leyla possa presentarsi all’asta. Utilizzando dei complici, Galip farà dunque sì che la macchina di Leyla venga tamponata proprio durante il tragitto verso il tribunale, in modo tale da farle perdere tempo e non consentirle di arrivare in tempo per fare la sua controfferta. Un piano che, purtroppo per Leyla, riuscirà alla perfezione, visto che alla fine ad ottenere la proprietà dell’immobile sarà proprio Vildan, ma con i soldi che Galip le avrà prestato!!!

Un passaggio, quello del denaro prestato, che si rivelerà fondamentale negli avvenimenti successivi della storyline: dopo aver cacciato dall’abitazione Leyla, che a quel punto dovrà accettare l’ospitalità di Kemal Soydere (Burak Özçivit), Vildan scoprirà con estrema sorpresa che il contratto di acquisto della vecchia casa dei suoi genitori è a nome di Galip e che quindi lei non ha nessun diritto. Insomma, il padre di Emir avrà teso un vero e proprio scacco matto alla Acemzade, ma il peggio dovrà ancora venire…

Endless Love, trame: Leyla risponde alle manovre di Vildan

Eh sì: grazie ad una segnalazione di Önder, che si schiererà apertamente dalla sua parte, Leyla comprenderà che può richiedere indietro la gestione del 15% delle sua azioni della holding familiare, che appartiene in maggioranza a Galip e Emir, strappandole a Vildan (che ne aveva la delega) per gestirle in prima persona. E così farà con l’aiuto di Kemal e di un avvocato esperto nel settore.

Una contromossa che Leyla paleserà a Vildan presentandosi nel bel mezzo di una riunione del consiglio di amministrazione della holding, comunicando così che da quel momento stesso sarà lei a fare ciò che vuole con il suo pacchetto azionario. Tale decisione accenderà ancora di più lo scontro…