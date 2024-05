Endless Love, anticipazioni: Zeynep fa credere a Ozan che vuole il divorzio ma…

Come si comporterà Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) quando lo spietato Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu) vorrà costringerla ad abortire? La risposta arriverà nelle prossime puntate italiane di Endless Love e, ve lo diciamo sin da ora, la sua reazione sarà tutt’altro che positiva fino a coinvolgere il povero Ozan Sezin (Barış Alpaykut)…

Endless Love, news: Emir vuole sbarazzarsi del bambino di Zeynep

Conscio che il figlio che Zeynep ha in grembo potrebbe essere anche suo, Emir non vorrà correre alcun tipo di rischio e incaricherà il suo “braccio destro” Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan) di portare la Soydere in una clinica per costringerla ad abortire, esattamente come ha fatto tempo prima con l’ormai ex amante Banu Akmeriç (Çağla Demir).

Tuttavia, data la sua alleanza con Asu Alacahan (Melissa Aslı Pamuk), Tufan deciderà di tradire Emir e informerà proprio la sua alleata di ciò che sta per succedere. A quel punto, Asu si presenterà nella stessa clinica, fingendo di avere una visita, e manderà a monte il piano del “fratello segreto” Kozcuoğlu.

La donna porterà infatti via da lì Zeynep, che a quel punto seguirà le sue direttive e mentendo dirà a Kemal (Burak Özçivit) che ha pensato di abortire perché stanca dei maltrattamenti ricevuti dalla suocera Vildan Acemzade (Neşe Baykent), incapace di accettare il suo matrimonio con Ozan.

Endless Love, trame: Zeynep dà un ultimatum a Ozan

Fatto sta che, per portare avanti la sua rete di menzogne, Zeynep accetterà l’ospitalità di Kemal e, in seguito, affronterà Ozan per dirgli che non farà ritorno a casa finché sia Vildan e sia Nihan (Neslihan Atagul) non le chiederanno scusa per gli atteggiamenti avuti nei suoi riguardi.

Ozan prenderà seriamente tale condizione, anche perché Zeynep gli farà credere che ha addirittura pensato di disfarsi del bambino che ha in grembo per porre definitivamente fine a qualsiasi legame esistente tra di loro.

Utilizzando l’arte della manipolazione, Zeynep innescherà quindi in Ozan dei veri e propri sensi di colpa, provocandogli diverse crisi di salute ma non ottenendo, come sperava, le scuse dalla suocera e dalla cognata. Una situazione alla quale la Soydere vorrà porre rimedio soprattutto quando la madre Fehime Soydere (Zeyno Eracar) scoprirà che sta vivendo da Kemal perché ha litigato con Ozan e la obbligherà a ritornare a vivere con lei e il padre Hüseyin (Orhan Güner).

Endless Love, spoiler: Zeynep fa credere a Ozan che vuole il divorzio ma…

Zeynep cercherà a quel punto un nuovo incontro “chiarificatore” con Ozan, al termine del quale si dirà decisa a divorziare se lui non firmerà un accordo coniugale che le dà alcune garanzie e che, soprattutto, le permette di restare in casa Sezin nonostante l’opposizione di Vildan. La ragazza giurerà infatti a Ozan che tornerà a vivere con lui, dando una nuova possibilità alla loro unione, soltanto se firmerà quel documento.

Un vero e proprio ricatto morale per Ozan, che ovviamente si lascerà sopraffare per l'ennesima volta dagli inganni della furbissima Zeynep, le cui mosse avranno un unico obiettivo: continuare a stare sotto lo stesso tetto di Emir, il cognato dal quale è ossessionata e che dal canto suo comincerà invece a considerarla come una "minaccia" da abbattere…