Endless Love anticipazioni: Zeynep scopre di essere davvero incinta!

Mai inventarsi una gravidanza, soprattutto se stai andando a letto contemporaneamente con due uomini. Il karma sarà avverso a Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) nel corso delle prossime puntate italiane di Endless Love. La ragazza inscenerà infatti di essere incinta, pur di continuare a restare sposata con Ozan Sezin (Barış Alpaykut) e non perdere di vista Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu), ma alla fine il destino le farà una “bella” sorpresa.

Endless Love, news: Ozan e Zeynep in fuga

La storyline prenderà il via nel momento in cui, per consentire alla sorella Nihan Sezin (Neslihan Atagul) di fuggire insieme all’amato Kemal Soydere (Burak Özçivit) all’estero, Ozan accetterà di costituirsi per l’omicidio di Linda commesso erroneamente cinque anni prima. Tuttavia, prima di procedere in tale maniera, il ragazzo vorrà mettere al sicuro la moglie Zeynep, che gli avrà fatto credere – utilizzando il test di un’altra donna – di essere incinta.

Per questo, pur di fuggire dalle grinfie di Emir, Ozan andrà con Zeynep, in compagnia di Zehir (Uğur Aslan), in un luogo segreto dove dovranno stare finché Nihan e Kemal non saranno arrivati all’estero. Lì, dopo essersi sottoposta a delle analisi del sangue forzate dalla suocera Vildan Acemzade (Neşe Baykent), Zeynep inizierà ad avvertire delle fortissime nausee, che le desteranno il sospetto di essere davvero incinta…

Endless Love, spoiler: Zeynep scopre di essere realmente incinta e…

Spaventata dall’eventualità, Zeynep riuscirà quindi a eludere la sorveglianza di Zehir e si recherà in una farmacia al fine di comprare un altro test che, purtroppo per lei, risulterà essere positivo. Dato che sarà stata a letto sia con Ozan e sia con Emir, la Soydere non saprà come reagire alla notizia e, soprattutto, vorrà fare il possibile per salvare se stessa e la vita del bimbo che ha in grembo.

Per questo, pur consapevole di stare esponendo il fratello Kemal ad un eventuale pericolo, Zeynep si metterà in contatto telefonicamente con Emir e, dopo averlo messo al corrente del fatto che aspetta un figlio che potrebbe essere anche suo, si dirà disposta a tacere la verità soltanto se prometterà di non fare del male a lei e al bambino.

Ottenute le rassicurazioni cercate, Zeynep darà poi a Emir l’informazione che stava cercando: il nascondiglio di Kemal e Nihan scelto prima di dare inizio alla fuga all’estero…

Endless Love, trame: Zeynep manipola Ozan

Una volta tradito il fratello, Zeynep riuscirà poi anche a manipolare Ozan: dopo aver finto un dolore alla pancia legato alla sua gravidanza, la ragazza farà innescare un vero e proprio senso di colpa nel marito, che non se la sentirà più di costituirsi per non abbandonarla durante i primi mesi di gravidanza. Per questo, anche Ozan si metterà in contatto con Emir, annullando di fatto il piano pensato da Kemal per vivere, felice e per sempre, al fianco di Nihan.

Insomma, i cattivi della dizi turca sembreranno farla franca per l’ennesima volta: con le indicazioni di Zeynep e Ozan, Emir riuscirà infatti a raggiungere Nihan, in quel momento rimasta da sola nella “casa sicura”, e minaccerà di fare del male a Kemal, ai suoi genitori e a Leyla (Zerrin Tekindor) qualora dovesse rifiutarsi di tornare a casa con lui.

A quel punto, a Nihan non resterà altra scelta se non quella di piegarsi al ricatto di Emir, ma gli chiederà ventiquattro ore di tempo per lasciare Kemal e convincerlo a rinunciare per sempre al loro amore. Condizione che Emir accetterà, pur ribadendo che qualcuno pagherà con la sua vita se, alle sette del mattino del giorno successivo, non tornerà a casa…