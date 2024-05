Grey’s anatomy 20, trama episodio 5 (disponibile su Disney+)

Il quinto episodio della ventesima stagione di Grey’s Anatomy, intitolato Non mi sono mai sentito così solo (Never Felt So Alone), è disponibile su Disney Plus a partire da giovedì 23 maggio 2024. Questo quinto appuntamento continua a mettere il focus sugli specializzandi, inseriti sempre di più nel contesto della trama, ma riporta anche in scena Meredith Grey, interpretata da Ellen Pompeo. Nonostante non sia più un personaggio fisso, Meredith mantiene un legame indissolubile con il medical drama di Shonda Rhimes. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta in questa puntata.

Helm sta dando una mano a Mika con gli studi, mentre Simone sembra evitare Lucas e Jo scopre di avere un ritardo. Prima che possano elaborare lo shock, vengono convocati insieme a Bailey e Owen per un imminente caso traumatico.

Un piano crolla durante una festa, lasciando gli ospiti ubriachi feriti, tra cui il paziente di Simone che si allontana dal letto. Lei e Blue si lanciano in una corsa contro il tempo per trovarlo prima che possa peggiorare la situazione.

Tra i vari casi, quello più critico coinvolge Sophia, una studentessa di medicina con un pezzo di legno conficcato nel midollo spinale. Owen e Amelia decidono di rimuoverlo, ma Lucas sembra non essere convinto.

Nel frattempo, Meredith viene a sapere che Nick ha portato Miranda Bailey in ospedale a Boston per un intervento di appendicectomia, cosa che non la rende felice. Mentre è in cerca di un volo immediato da Seattle, Richard la incontra e si offre di chiedere a Catherine se può usare il suo aereo.

Prima del decollo, Meredith prende un momento per chiamare e rimproverare Nick per non averla contattata immediatamente e per aver atteso sperando di non farla preoccupare. Le decisioni riguardanti i suoi figli, sottolinea, avrebbero dovuto essere prese da lei.

Mentre esprime le sue preoccupazioni, la donna rivela che parte della sua agitazione è dovuta agli errori che possono verificarsi, come quello che ha causato la morte di Derek.

Nel trattare un paziente di nome Gilbert con frequenza cardiaca accelerata, Winston viene distratto dai documenti del suo divorzio appena ricevuti. Successivamente, quando Ndugu critica Jules per non aver preparato il paziente per l’intervento chirurgico, la specializzanda gli fa notare di voler imparare da lui, ma non in quella situazione.

Simone e Blue trovano il paziente Eddie sul tetto, sobrio e incline a “lasciare che il vento decida” se cadere o meno. Non è sicuro se sia salito lì per farsi del male, ma è chiaro che non sia da escludere.

Dopo un test di gravidanza negativo, Jo informa Link della notizia ma insieme decidono di non perdere la speranza e di provare per un altro figlio. Nel frattempo, Nick reagisce bruscamente a Meredith, evidenziando il suo contributo alla vita dei bambini mentre lei era assente.

Mika rimane sconvolta nell’apprendere che Levi ha cercato di assegnarle il caso di Sophia, ma è stata sovrastata da un altro capo. In altre parole, la sua stessa fidanzata le ha imposto un compito difficile. Infine, Winston informa Teddy che può tornare a lavorare il giorno successivo. Lucas incontra Simone e le chiede se possono parlare. Pur essendo stanca, Simone lo invita a unirsi a lei a letto e… Seguici su Instagram.