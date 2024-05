Il paradiso delle signore 2, trame puntate dal 13 al 17 maggio 2024

Il paradiso delle signore 2 (repliche): anticipazioni dal 13 al 17 maggio 2024

Su proposta della Mantovani, Anna torna a lavorare al Paradiso come aiutante di Galli. Nel frattempo, Vittorio rompe ogni rapporto con Andreina quando scopre che il palazzo da lei proposto per il Mall di Rockefeller, si trova proprio accanto al Paradiso e pur di averlo e, così, vendicarsi di Pietro Mori, è disposta anche ad interdire la Contessa. A quel punto Vittorio avvisa Pietro che, per contrastare la concorrenza americana, studia con Rose una contromossa.

Il progetto per l’apertura dei nuovi Grandi Magazzini in tutta Italia assorbe completamente Pietro, che dedica tutto il tempo al lavoro, trascurando Teresa. La ragazza soffre per la distanza che si è creata tra loro ed è preoccupata dalla continua presenza di Rose. Ma, grazie anche ai consigli del fidato ragionier Galli, prende una decisione inaspettata.

Vittorio Conti lavora di nuovo al Paradiso tra la gioia di tutti e la preoccupazione di Mori che lo osserva. È geloso della sua Teresa, nonostante lei cerchi di rassicurarlo in tutti i modi. Nel frattempo, Corrado, grazie a Rose e supportato poi da Galli e dalla Mantovani, si prepara per partecipare alla trasmissione condotta da Mike Bongiorno, “Lascia o Raddoppia”.

Dopo il successo di Corrado a “Lascia o Raddoppia”, Mori annuncia l’intenzione di aprire un reparto di abbigliamento maschile. L’idea viene accolta con entusiasmo, e dopo aver cercato dei prodotti già confezionati, Pietro propone a Teresa di disegnare lei la nuova collezione maschile: useranno la fabbrica di Biella per la produzione. Entrambi si recheranno a Biella per organizzare il nuovo lavoro.

Teresa e Pietro non si vedono da diversi giorni. Lei è a Biella ad occuparsi della produzione della collezione maschile, lui è a Milano, con Rose, ad organizzare il lavoro in merito alla proposta d'affari per Rockefeller. Tuttavia, Rose spera che il rinnovato affiatamento tra lei e Pietro porti ad un loro riavvicinamento e riesce a convincere la Contessa a vendere il palazzo accanto al Paradiso delle Signore per poterlo ingrandire.