Il paradiso delle signore 2, trame puntate dal 20 al 24 maggio 2024

Il paradiso delle signore 2 (repliche): anticipazioni dal 20 al 24 maggio 2024

Mentre tutta Italia segue con preoccupazione l’evolversi della situazione politica in Ungheria, al Paradiso delle Signore ha inizio la Settimana Americana: i clienti trovano ad accoglierli manifesti, foto di divi di Hollywood, il rock’n roll cantato dalle Ladyvette, un jukebox e una motocicletta. Rose è costantemente presente nel magazzino: ha partecipato alla scelta del tema americano e con Mori è in fibrillazione nell’attesa dell’arrivo di Rockfeller. Ma proprio quando l’evento è al suo culmine, qualcuno varca le porte del Paradiso, e non si tratta del miliardario americano.

La crisi di Budapest, con l’occupazione delle truppe sovietiche e la paura di un nuovo conflitto mondiale, ha gettato un alone di preoccupazione e timore su Milano e sull’Italia intera. Il Paradiso delle Signore è deserto: nessuno se la sente di uscire con spensieratezza per fare acquisti. Ma Teresa non si rassegna, ha un’idea che condivide e realizza grazie all’aiuto di tutte le persone che lavorano al Paradiso.

Rose ha lasciato Milano oramai da un mese e Teresa e Pietro possono finalmente vivere la loro storia sereni. Con un tempismo sorprendente, Rose riappare all’improvviso nel grande magazzino: Rockfeller sta per lasciare l’Italia e si devono recare a Roma in fretta per fermarlo e concludere con lui l’affare. Nel frattempo, approfittando delle selezioni per Babbo Natale, un ladro si aggira tra i reparti del Paradiso per cercare la cassaforte.

Pietro viene a sapere della rapina al Paradiso e preoccupato abbandona Rose e Rockfeller per tornare a Milano in preda ai sensi di colpa. Teresa è stata in pericolo di vita e lui non era con lei. Intanto, via via che si riprende dallo shock, Teresa è sempre più tormentata da domande inquietanti: vuole davvero al proprio fianco un uomo come Pietro Mori?

Per celebrare le medaglie vinte dagli atleti italiani alle Olimpiadi di Melbourne, Vittorio organizza una esibizione dei campioni di scherma all'interno del Paradiso delle Signore. Non ne ha previsto, però, le conseguenze: il problema è sempre la gelosia tra lui e Pietro per Teresa che, nel frattempo, ha trovato uno spazio dove lavorare nell'agenzia di Vittorio. Il pubblicitario è assorbito dal nuovo progetto per Carosello, ma il lavoro del team creativo potrebbe rivelarsi vano. Intanto, la Polizia si presenta al Paradiso delle Signore e convoca Pietro Mori in Questura.