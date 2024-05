La Promessa anticipazioni: Curro aggredisce Ramona!

Nervi tesi per Curro de la Mata (Xavi Lock) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Dato l’avvicinarsi del fidanzamento ufficiale tra la sua amata Martina de Lujan (Amparo Pinero) e il futuro duca Antonio de Carvajal y Cifuentes (Tomy Aguilera), il ragazzo finirà per prendersela con l’anziana Ramona (Inma Perez Quiros), l’unica in grado di dargli delle informazioni utili sul suo passato…

La Promessa, news: Ramona si rifiuta di parlare con Jana e Curro

Come sapete, Ramona è una vecchia amica di Dolores (Anai Gonzalez), la defunta madre di Jana Exposito (Ana Garces) e Curro. Dopo che con l’aiuto del dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) l’avrà salvata da una pericolosa infezione, Jana chiederà a Ramona se può dirle il nome dell’uomo con cui Dolores intratteneva una relazione con il quale ha concepito appunto il piccolo “Marcos”.

Puntando sul fatto che l’anziana deve sapere per forza qualcosa (altrimenti non l’avrebbe di certo rimproverata per essere tornata nel marchesato di Lujan mettendo a rischio la sua vita!), Jana cercherà di far breccia nel cuore di Ramona facendole conoscere Curro, ma anche in quel caso la new entry si rifiuterà di parlare, asserendo che Dolores era una donna molto riservata e non le ha mai indicato il nome del padre di “Marcos”.

La Promessa, spoiler: Curro aggredisce Ramona

Una menzogna in piena regola perché, col susseguirsi della narrazione, emergerà che Ramona custodisce una vecchia lettera di Dolores, dove quest’ultima chiedeva di raccontare tutta la verità ai suoi figli qualora fosse stata uccisa prima di poterlo fare lei.

Insomma, l’anziana starà mentendo e questo genererà due reazioni del tutto differenti in Jana e Curro: mentre la prima non avrà motivo di dubitare delle parole della vecchia conoscente, il ragazzo avrà come la sensazione che Ramona stia davvero nascondendo qualcosa e, già irritato per l’evolversi in negativo del suo rapporto d’amore con Martina, finirà per andare da solo a casa della donna ed aggredirla!

Una situazione di forte pericolo che, fortunatamente, verrà risolta da Jana, la quale arriverà sul posto e rimprovererà aspramente il fratello per essersela presa in malo modo con una donna vecchia e indifesa. In ogni caso, nel giro di poche puntate, la storyline si arricchirà di un altro importantissimo particolare…

La Promessa, trame: che cosa sanno Petra e Cruz di Ramona?

Possiamo infatti anticiparvi che, nel corso di una chiacchierata notturna, Petra Arcos (Marga Martinez) metterà in guardia la dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e le dirà che Ramona è ritornata a Lujan. Tale avviso farà preoccupare tantissimo Cruz, segno del fatto che Ramona è in possesso di informazioni che potrebbero metterla seriamente in difficoltà… ma quali? Seguici su Instagram.