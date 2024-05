La promessa, anticipazioni dal 13 al 17 maggio 2024

Anticipazioni settimanali puntate La promessa da lunedì 13 a venerdì 17 maggio 2024

Cruz ha fatto ricerche sulla situazione dei cognati e ha scoperto che lo scandalo li ha resi degli emarginati sociali e per questo si stanno nascondendo a La Promessa.

Jana torna tutta intera dalla casa dei duchi, rallegrando tutti quanti alla tenuta, tranne la Marchesa che affronta Jimena per il suo intervento. Anche Catalina fa ritorno, e avendo saputo dello sciopero di Simona e Candela, le convince a tornare al lavoro, in cambio di andare lei stessa in paese a cercare informazioni su Don Carlos.

Donna Pia riceve parole di conforto sia da Jana che dalla Marchesa in persona. Curro fa un regalo a Martina, ma lei non intende ricominciare la relazione. Salvador parla con Maria e le chiede di scegliere tra lui e Lope.

Catalina torna da Lujan con cattive notizie: la figlia di Don Carlos sta effettivamente mentendo e c’è un uomo che sembra essere malato nella loro casa. A tavola si scaldano i toni tra Alonso e Fernando… Seguici su Instagram.