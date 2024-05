La Promessa anticipazioni: Fernando accusa Alonso di omicidio, ecco perché

Grave accusa da parte di Fernando de Lujan (Javier Collado) al fratello Alonso (Manuel Regueiro) nelle puntate italiane de La Promessa in onda in estate. Nel bel mezzo di un litigio, il padre di Martina (Amparo Pinero) accuserà infatti il parente di aver ucciso, tanti anni prima, il fratello maggiore Pedro col fine di ereditare tutto il marchesato di Lujan. Cerchiamo quindi di capire meglio che cosa succederà…

La Promessa, news: Alonso e Fernando, un rapporto in bilico

Tale storyline comincerà nel momento in cui arriverà alla tenuta il futuro duca Antonio de Carvajal y Cifuentes (Tomy Aguilera), ossia il pretendente di Martina. Una visita, quella del ragazzo, che metterà Cruz Ezquerdo (Eva Martin) sull’attenti, poiché la signora non vorrà sfigurare di fronte alla casata reale, con la quale Antonio sarà imparentato, e che verrà vissuta come un vero e proprio trionfo dallo stesso Fernando e dalla moglie Margarita (Cristina Fernandez): i due saranno certi che, con il matrimonio della figlia, potranno riacquisire tutto il prestigio perso.

Fatto sta che, mentre staranno parlando delle future nozze di Antonio e Martina, i toni tra Fernando e Alonso non faranno fatica a surriscaldarsi, con il primo che accuserà apertamente il marchese di Lujan della morte del fratello Pedro! A detta di Fernando, Alonso avrà infatti innescato apposta l’incidente mortale dell’erede maggiore per entrare in possesso di tutta la sua fortuna.

La Promessa, spoiler: la grave accusa di Fernando ad Alonso

Ma in che modo è morto il sopracitato Pedro? Ve lo diciamo noi: l’uomo avrà perso la vita proprio per salvare quella di Alonso, che si era addentrato in un lago pericoloso nel quale stava rischiando di annegare. Una scena osservata da lontano anche da Fernando, rimasto in riva mentre Pedro annegava per proteggere Alonso (che poi, a suo dire, non ha cercato a sua volta di aiutarlo dopo essere stato messo in salvo).

Il segreto è stato celato a lungo da Fernando e Alonso per volere del padre, il quale non voleva che tutto il territorio di Lujan pensasse che il nuovo erede del marchesato potesse essere un assassino. Ma tale decisione ha fatto covare odio per tanti anni a Fernando, il minore dei fratello Lujan…

La Promessa, trame: Alonso si confida con Cruz

Ovviamente, Alonso rispedirà ogni accusa al mittente, confessando a Cruz con le lacrime agli occhi che non ha mai voluto liberarsi del fratello, al quale voleva bene. Tuttavia, si sentirà lo stesso in colpa per la sua morte, visto che il consanguineo gli aveva più volte detto di non entrare in quel lago pericoloso.

Ricostruendo la faccenda, Alonso dirà infatti a Cruz che, proprio in quello sciagurato pomeriggio, aveva preso in giro sia Pedro e sia Fernando, che non avevano il coraggio di entrare in acqua. Uno “sfottò” di cui si è pentito quando poi ha rischiato di annegare: Pedro infatti non è entrato immediatamente in suo soccorso, rendendo la situazione più pericolosa, poiché erroneamente convinto che anche la “difficoltà” di Alonso fosse l’ennesima presa in giro.

Insomma, col trascorrere degli episodi, verrà chiarito maggiormente il vero motivo del rancore che Fernando ha verso Alonso e presto la storyline si complicherà fino ad un punto di non ritorno…