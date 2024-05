La Promessa anticipazioni: Jana e Curro scopriranno la verità sulla madre Dolores?

Nel corso delle puntate estive de La Promessa, Jana Exposito (Ana Garces) e il ritrovato fratello Curro de la Mata (Xavi Lock) sembreranno sul punto di scoprire che cosa è successo circa quindici anni prima alla madre Dolores (Anai Gonzalez). Per arrivare alla verità dovranno affrontare però un grande ostacolo…

La Promessa, news: Jana ritrova Ramona

Come abbiamo avuto modo di spiegarvi nei nostri post precedenti, la storyline partirà nel momento in cui Jana avrà la certezza del fatto che Ramona (Inma Perez Quiros), una sua vecchia conoscente, è ritornata nel territorio del marchesato di Lujan. Certa che l’anziana signora saprà dirle qualcosa in più su Dolores (essendo proprio lei che l’ha cresciuta per un certo periodo dopo la morte della madre), la Exposito si attiverà subito per trovare Ramona, ma – quando lo farà – la donna sarà piuttosto malconcia e con la febbre alta a causa di un’infezione che ha contratto.

Fortunatamente, Jana non sarà da sola a prendersi cura di Ramona: insospettito dalle sue continue uscite notturne, il dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) deciderà infatti di seguire la nostra protagonista e capirà che si sta occupando della guarigione dell’anziana. Così i due collaboreranno e alla fine Ramona riuscirà a riprendersi, riconoscendo immediatamente la “sua” Mariana (che, come sapete, è il vero nome di Jana)…

La Promessa, trame: Ramona schiaffeggia Jana

Occhio dunque a quello che succederà in seguito: appena avrà modo di parlare da sola con lei, senza lo sguardo indiscreto di Abel, Ramona avrà un atteggiamento tutt’altro che benevolo con Jana ed arriverà addirittura a darle un ceffone in pieno viso, sottolineando che non avrebbe dovuto fare ritorno al marchesato di Lujan poiché, qualora qualcuno scoprisse la sua identità, tenterebbe sicuramente di ucciderla.

Jana continuerà però a voler fare luce ad ogni costo sulla morte di Dolores e supplicherà Ramona di raccontarle tutto quello che sa. Tali parole però non faranno breccia nel cuore di Ramona, la quale recriminerà a Jana di stare mettendo a repentaglio tutto quello che ha fatto per lei al fine di darle un futuro migliore, per la sua ossessione di infiltrarsi a La Promessa e fare luce sul suo passato…

La Promessa, spoiler: Jana e Curro scopriranno tutto sulla madre Dolores?

Così, nel momento in cui Ramona la caccerà più volte dalla sua casa, sottolineando che l’accoglierà soltanto quando farà le valigie per lasciare insieme a lei il territorio di Lujan, Jana farà un ultimo tentativo e si presenterà dalla conoscente insieme a Curro, sperando che in quel modo la donna possa vuotare definitivamente il sacco sulla triste fine di Dolores.

Tuttavia, anche questo tentativo si rivelerà l’ennesimo buco nell’acqua: quando – commossa – constaterà grazie alla voglia che ha sul petto che Curro è il “piccolo” Marcos, Ramona andrà dritta per la sua strada e si rifiuterà di parlare, limitandosi a dire che La Promessa è rischiosa per entrambi e che, presto o tardi, qualcuno farà loro del male.

Una cocciutaggine, quella di Ramona nel rifiutarsi a parlare, che allontanerà i due fratelli dalla tanto ricercata verità, anche se Jana continuerà ad insistere per convincere Ramona a confessare. Ma ce la farà? Seguici su Instagram.