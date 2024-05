La Promessa anticipazioni: Martina accetta di sposare Antonio

I patimenti di Martina de Lujan (Amparo Pinero) proseguiranno nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Anche se proverà ancora dei forti sentimenti per Curro de la Mata (Xavi Lock), la ragazza si rassegnerà infatti alla volontà dei genitori Fernando (Javier Collado) e Margarita (Cristina Fernandez) ed accetterà di sposare il rampollo Antonio de Carvajal y Cifuentes (Tomy Aguilera). Una notizia che non farà ovviamente fare i salti di gioia al povero Curro…

La Promessa, news: Antonio tenta di baciare Martina…

La storyline si delineerà nel momento in cui, dopo essere arrivato a La Promessa per una breve visita, Antonio si farà coraggio e tenterà di baciare nuovamente Martina. Tuttavia, contrariamente a quanto fatto a Madrid nel corso della sciagurata festa, la Lujan rifiuterà l’avance del rampollo, sottolineando che per lei è sconveniente lasciarsi nuovamente andare alle effusioni con lui.

A quel punto, dato che non potrà mai stare da solo con Martina poiché Cruz Ezquerdo (Eva Martin) avrà imposto Curro come “guardia” dei loro incontri, Antonio si farà delle domande sul conto della ragazza che vuole sposare e, sentendosi rifiutato, la affronterà in maniera diretta, chiedendole se ci sia qualche altro uomo nel suo cuore.

La Promessa, trame: Martina non sa come “sfuggire” ad Antonio

Spiazzata dalla domanda e non potendo certamente ammettere che è innamorata di Curro, Martina rispedirà ogni accusa al mittente, con Antonio che si sentirà rallegrato dalla notizia e le dirà che non si sarebbe di certo tirato indietro nel conquistarla, qualora ci fosse stato qualcun altro, perché lui non perde mai. Una fierezza, quella mostrata da Antonio, che spaventerà Martina, la quale otterrà dal ragazzo una promessa: non farà più a nessuno domande su di lei, come fatto nei giorni precedenti a Curro e Manuel (Arturo Sancho).

In ogni caso, ciò farà da preludio a diverse insistenze da parte di Fernando e Margarita, che continueranno a pressare Martina affinché dia quanto prima una risposta a Antonio circa le loro nozze. Sempre più con le spalle al muro, la giovane prenderà quindi la decisione più sofferta…

La Promessa, spoiler: Martina accetta di sposare Antonio!

Al termine di un dialogo, Martina dirà infatti a Antonio che non deve più andare avanti con il suo corteggiamento perché accetta di diventare sua moglie, suggellando il tutto con un bacio sulle labbra che verrà osservato da Curro da lontano.

Neanche a dirlo, Fernando e Margarita si rallegreranno per la decisione presa dalla figlia, gloriandosi del loro successo con Cruz: quest’ultima, fin dal primo minuto, avrà cercato di sabotare l’unione con la complicità del cognato Lorenzo (Guillermo Serrano), ciò per evitare che i due parenti acquisissero più prestigio di lei e Alonso (Manuel Regueiro) data la parentela di Antonio con il re.

Tuttavia, adesso che il matrimonio tra Martina e Antonio sarà quasi una certezza, Curro sentirà che è arrivato il momento di fare un’altra mossa disperata per riavvicinarsi alla Lujan. Ma riuscirà davvero a convincerla? Seguici su Instagram.