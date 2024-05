La Promessa anticipazioni: Pia, sarà un difficile parto! Ecco perché e cosa succederà

Cosa c’è di più allegro della nascita di un bambino? Niente, a patto che il parto non si trasformi in una potenziale tragedia. Purtroppo, è questo che accadrà a Pia Adarre (Maria Castro) nelle puntate italiane de La Promessa in onda a giugno. Durante il travaglio, la governante della tenuta rischierà infatti la vita pur di portare al mondo il suo bambino…

La Promessa, news: arriva il momento del parto per Pia

La storyline prenderà il via nell’istante in cui Pia romperà le acque; vicina a lei in quel frangente, Candela (Teresa Quintero) darà subito avviso al dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara), l’amico di Manuel de Lujan (Arturo Sancho) arrivato a La Promessa per prendersi cura di Jimena de los Infantes (Paula Losada) e della sua gravidanza. Fin dai primi istanti, il medico si renderà però conto del fatto che il feto non è in posizione per nascere, poiché è podalico, e chiederà a Jana Exposito (Ana Garcia) di aiutarlo in quello che gli sembrerà a tutti gli effetti un parto difficile.

Proprio per questo, per evitare di sottoporre la futura mamma ad un rischiosissimo parto cesareo, Abel si prenderà alcune ore per studiare meglio tutta la situazione di Pia, che faticherà tantissimo e inizierà a perdere le proprio forze, aumentando il pericolo di non farcela…

La Promessa, spoiler: Pia dà alla luce un maschietto

Ad un certo punto, quando con una manovra dolorosissima sarà riuscito a far spostare il bambino, Abel deciderà di accelerare i tempi del parto e, come prima cosa, anestetizzerà tutti i suoi strumenti in modo tale da averli tutti a disposizione, qualsiasi cosa accada. A più di dodici ore dall’inizio del travaglio, il dottor Bueno utilizzerà dunque le pinze per estrarre il bimbo dal ventre di Pia prima che sia troppo tardi e, fortunatamente, ce la farà senza ricorrere al parto cesareo.

Una volta estratto, il bambino sembrerà inizialmente non respirare, salvo iniziare a piangere pochi secondi dopo, mentre Pia perderà i sensi, senza dare modo ad Abel di capire se e quando si risveglierà.

La Promessa, trame: tutti la servitù preoccupata per Pia

Una vera e propria “tragedia”, quella di Pia, che farà preoccupare i domestici, i quali organizzeranno dei turni last minute – col consenso del maggiordomo Romulo Baeza (J0acquin Climent) – per badare al figlio della governante, ancora logicamente senza nome, finché non si sarà ripresa (perché, in fondo, nessuno vorrà considerare l’idea che possa morire da un momento all’altro).

La solidarietà della servitù farà però da contraltare alla completa insensibilità della dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin) che, pur essendo al corrente del delicato stato di salute di Pia, continuerà a pretendere che ogni attività de La Promessa vada avanti come se niente fosse, in previsione di una visita che chiederà il massimo del galateo e dell’efficienza del personale di servizio… Seguici su Instagram.