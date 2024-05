Mascaria, cast e trama del film tv in onda su Rai 1 il 23 maggio

In onore della Giornata della Legalità, Rai 1 presenta stasera – giovedì 23 maggio 2024 – Mascaria, un film televisivo dedicato agli imprenditori che hanno sfidato o stanno combattendo la presenza della mafia. Il film racconta la vicenda di un imprenditore determinato a denunciare i suoi aguzzini, ma che si ritrova invece sotto processo.

Pietro Ferrara, un costruttore siciliano interpretato da Fabrizio Ferracane, si trova costretto a versare il pizzo per poter condurre la sua attività. Tuttavia, un giorno decide di ribellarsi e denunciare i suoi oppressori, il che porta all’arresto e alla condanna dei mafiosi che lo vessavano.

Ma la vendetta dei malavitosi si manifesta quando Gaetano Rizzo (Costantino Comito), il capomafia che gli aveva estorto denaro per anni, lo accusa pubblicamente di essere stato suo complice negli affari. Pietro si ritrova così sotto processo per associazione mafiosa, lottando non solo per se stesso ma anche per proteggere la sua famiglia e i suoi dipendenti.

A sostenere l’uomo c’è l’avvocato Baldani (Fortunato Cerlino), un esperto legale nei processi legati alla mafia. Le difficoltà di Pietro influenzano profondamente la vita della sua famiglia, con sua moglie Mimma (Manuela Ventura) che sogna una vita migliore altrove per i loro figli.

Il loro figlio maggiore, Riccardo (Christian Roberto), inizialmente in contrasto con il padre, alla fine si schiera al suo fianco e decide di prendere in mano l’azienda di famiglia. Tuttavia, l’esclusione dalla white list impedisce loro di ottenere appalti pubblici, mettendo a dura prova l’azienda e la famiglia…

Con la regia di Isabella Leoni, il cast vede Fabrizio Ferracane nel ruolo del protagonista Pietro Ferrara, un imprenditore coraggioso e amorevole padre di famiglia. Manuela Ventura presta il volto a Mimma Ferrara, la moglie di Pietro, che lo sostiene con determinazione nella sua battaglia contro la mafia. Christian Roberto è Riccardo Ferrara, il figlio maggiore, mentre Fortunato Cerlino è l’avvocato Baldani, impegnato nella difesa di Pietro.

Costantino Comito interpreta Gaetano Rizzo, il mafioso che si rivela essere il principale avversario di Pietro dopo la sua denuncia. Gaetano Aronica è il Commissario Gaetano Trabia, incaricato delle indagini sul caso di Pietro, mentre Andrea Tidona interpreta don Giorgio, il parroco che offre sostegno spirituale al protagonista.

La storia di Mascaria (termine dialettale siciliano che significa “burla” o “inganno”) è stata ideata da Maura Nuccetelli e Giancarlo Germino, che hanno anche co-sceneggiato il film insieme a Giovanni Filippetto. Il film tv è una coproduzione di Red Film e Rai Fiction. Seguici su Instagram.