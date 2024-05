Quattro nuove serie turche nell’estate di Canale 5

Dopo il grande successo di Terra Amara, Mediaset ha deciso di proporre per l’estate nuovi titoli provenienti dalla Turchia. Cominceremo con i più attesi, che andranno in onda da giugno (salvo variazioni): La rosa della vendetta (Gülcemal) e Segreti di Famiglia (Yargi). Ma ci sono anche altre due nuove produzioni in arrivo per soddisfare il pubblico appassionato delle serie ottomane. Vediamole una alla volta.

La rosa della vendetta, composta da tredici episodi, vede protagonisti Murat Ünalmış, noto in Italia per il suo ruolo di Demir Yaman in Terra Amara, e Melis Sezen, conosciuta dal pubblico per aver prestato il volto a Deren Kutlu nella serie Come sorelle. La trama segue Gülcemal Şahin (Ünalmış), in un percorso di vendetta scatenato da drammatici eventi legati alle scelte della madre. Paragonata alla favola de “La Bella e la Bestia”, ha attirato l’interesse anche in Italia, dove la serie dovrebbe debuttare venerdì 7 giugno (sebbene le date potrebbero subire modifiche).

Segreti di Famiglia è il secondo titolo turco scelto da Mediaset e presenta nel cast l’amatissimo attore Kaan Urgancıoğlu (il perfido Emir di Endless Love). La trama si concentra sull’amore impossibile tra Ceylin Erguvan (interpretata da Pinar Deniz), e il Pubblico Ministero Illgaz Kaya (Kaan Urgancıoğlu), coinvolti in una complessa vicenda familiare e criminale. La serie, caratterizzata da elementi drammatici e polizieschi, offre numerosi colpi di scena e segreti che ostacolano l’amore tra i protagonisti.

Come anticipato, concludiamo con gli ultimi due titoli turchi in arrivo, anche se non è ancora chiaro se andranno in onda su Canale 5 o saranno un'esclusiva di Mediaset Infinity. Il primo è Aile, remake della celebre serie statunitense "I Soprano", che vede protagonista il popolare interprete Kıvanç Tatlıtuğ (Cesur Alemdaroğlu in "Brave And Beautiful" e Kurt Seyit ne "La ragazza e l'ufficiale"). Il secondo invece è Ya Yok Seversen (tradotto significa "E se ami troppo…") con l'attore Kerem Bursin (il Serkan Bolat di Love Is in the Air).