Questi fantasmi: la commedia di Eduardo de Filippo rivivrà su Rai 1 con il volto di Massimiliano Gallo e la regia di Alessandro Gasmann

Le macchine da presa sono tornate a girare per portare su Rai 1 nella prossima stagione uno dei capolavori della commedia italiana: Questi fantasmi! di Eduardo De Filippo. Questa volta è Alessandro Gasmann a dirigere il film TV, mentre i ruoli principali sono affidati a Massimiliano Gallo e Anna Foglietta.

La storia di “Questi fantasmi!” risale al 1945, quando Eduardo De Filippo scrisse la sua prima commedia teatrale. Il successo fu immediato e nel 1955 la pièce fece il suo debutto all’estero, al Théâtre de la Ville di Parigi. Da allora, la commedia è stata oggetto di numerose trasposizioni cinematografiche, confermando il suo status di classico intramontabile della drammaturgia partenopea.

La trama ruota attorno a Pasquale Lojacono, un portiere di un condominio di Napoli, che si ritrova coinvolto in una serie di situazioni comiche e surreali. Lojacono è ossessionato dalla paura di essere licenziato e, per evitare questo destino, escogita una serie di stratagemmi che lo portano ad incontrare fantasmi e personaggi stravaganti. La storia esplora temi universali come la paura del fallimento, la ricerca di riscatto e la forza dell’amicizia, il tutto condito con il tipico umorismo partenopeo.

La prima trasposizione cinematografica, diretta dallo stesso Eduardo, risale al 1954 e vedeva Renato Rascel e Franca Valeri nei ruoli principali. Nel 1962, De Filippo interpretò personalmente il ruolo principale per la televisione. Nel 1967, Renato Castellani diresse un’altra versione per il grande schermo, con Vittorio Gassman nel ruolo di Pasquale Lojacono, affiancato da un cast stellare composto da Sophia Loren, Marcello Mastroianni e Aldo Giuffré. Nel 1981, Enrico Maria Salerno diresse e interpretò una nuova versione in italiano, con Antonio Casagrande nel ruolo del portinaio.

“Questi fantasmi!” si appresta dunque a rivivere sullo schermo in una nuova e fresca incarnazione. Il fascino della Napoli di De Filippo, con i suoi personaggi colorati e le loro vicende esilaranti, promette di incantare il pubblico una volta ancora. Seguici su Instagram.