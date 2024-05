Tempesta d’amore: André e Helene, primo appuntamento galante… ma lui rovina tutto! | Anticipazioni italiane

Ad André Konopka (Joachim Lätsch) l’esperienza in amore non manca… eppure lo chef non sembra aver mai imparato dai propri sbagli! Proprio quando sembrava essere ormai vicino a iniziare una relazione con Helene Richter (Sabile Werner), infatti, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’uomo rischierà ancora una volta di rovinare tutto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André e Helene si dichiarano

André e Helene hanno due storie molto diverse in quanto a relazioni. Entrambi, però, sembrano aver perso fiducia nell’amore. Se lo chef è ormai disilluso dopo decine di storie andate male (spesso anche per colpa sua), la donna non ha infatti mai potuto pensare a se stessa dopo la morte del marito, in quanto il suo “lavoro” di mamma ha avuto la precedenza.

E così, quando il destino li ha fatti incontrare e innamorare, Konopka e la Richter hanno avuto non poche difficoltà ad accettare i propri sentimenti e, soprattutto, avere il coraggio di ammetterli. Tra qualche giorno, però, arriverà finalmente il momento tanto atteso: André e Helene si dichiareranno! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: primo appuntamento per André e Helene

Emozionatissimi, i due innamorati decideranno di non perdere tempo e si daranno subito appuntamento per un incontro galante. Ben presto, però, sarà chiaro che le loro aspettative sono molto diverse…

Se Helene sperava di poter conoscere meglio il suo amato e trascorrere dei momenti romantici con lui, quest’ultimo conterà invece su una conclusione decisamente più passionale dell’incontro… E così l’epilogo sarà inevitabilmente un disastro!

Per questa coppia sarà dunque già finita? Lo scopriremo solo nei prossimi giorni… Seguici su Instagram.