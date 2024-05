Tempesta d’amore: André e Helene si dichiarano! | Anticipazioni italiane

In amore ci vuole coraggio. Coraggio che ad André Konopka (Joachim Lätsch) è mancato… almeno fino ad ora! Dopo aver nascosto i propri sentimenti per settimane, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore lo chef troverà infatti finalmente la forza di dichiararsi alla donna che ama… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André vuole dichiararsi a Helene

Sono ormai settimane che André Konopka e Helene Richter (Sabile Werner) hanno capito di essersi innamorati… peccato solo che nessuno dei due voglia dichiararsi! Entrambi convinti che i propri sentimenti non siano ricambiati, i due stanno infatti continuando a frequentarsi come amici, fraintendendo i reciproci comportamenti.

La situazione cambierà quando – grazie ad una conversazione con Josie (Lena Conzendorf) – André scoprirà che anche Helene prova qualcosa per lui. E a quel punto lo chef capirà di dover prendere l’iniziativa…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André e Helene confessano i propri sentimenti

Determinato a creare il momento perfetto per dichiarare a Helene i propri sentimenti, André organizzerà dunque una serata romantica per quest’ultima. Un destino beffardo, però, sembrerà remare contro lo chef… almeno all’inizio!

Nonostante qualche difficoltà, alla fine André riuscirà infatti finalmente a confessare ad Helene di essersi innamorato di lei. Una dichiarazione che coglierà di sorpresa la donna, al punto che quest’ultima penserà inizialmente ad uno scherzo.

Ben presto, però, alla Richter sarà chiaro che Konopka è sincero. E a quel punto la donna ammetterà di ricambiare i suoi sentimenti. Nuova coppia in arrivo? Lo scopriremo presto… Seguici su Instagram.