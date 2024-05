Tempesta d’amore: André si innamora di Helene! | Anticipazioni italiane

Un nuovo grande amore sta per nascere al Furstenhof! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore André Konopka (Joachim Lätsch) aprirà infatti finalmente gli occhi sui suoi sentimenti per Helene Richter (Sabile Werner)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Helene segretamente innamorata di André

Dopo un inizio a dir poco burrascoso, i rapporti tra André e Helene sono decisamente cambiati, trasformandosi in una profonda amicizia. Non a caso è stato proprio allo chef che la donna ha confessato un segreto che la tormenta da quasi trent’anni: è convinta di essere lei la responsabile del deficit cognitivo di Gerry (Johannes Huth)!

Proprio questa confidenza ha permesso alla Richter di vedere un lato nuovo di Konopka, che ha dato prova di un incredibile slancio di generosità pur di aiutare l’amica a superare i propri sensi di colpa. E così, quando poco dopo André l’ha baciata (seppur come diversivo per allontanare una spasimante indesiderata), Helene si è innamorata! Peccato solo che lo chef non sembri ricambiare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André capisce di amare Helene

Dopo l’iniziale illusione di una storia d’amore con lo chef, Helene si è arresa all’evidenza: André non la ama e vede in lei solo un’amica. Un sospetto che troverà ulteriore conferma quando l’uomo iscriverà la Richter ad una app di appuntamenti nella speranza che quest’ultima trovi un compagno…

Ferita e umiliata, Helene deciderà a quel punto di dimenticare André e voltare pagina. A sorpresa, però, sarà proprio grazie al gesto insensibile dello chef che i sentimenti di quest’ultimo cambieranno…

Eh sì perché la app di online dating mostrerà a Konopka un profilo con un match quasi perfetto con il suo: quello di Helene! E a quel punto lo chef aprirà finalmente gli occhi: è la Richter la donna giusta per lui! I due diventeranno dunque una coppia? Per ora vi anticipiamo che ci vorrà ancora un po’ di tempo… Seguici su Instagram.