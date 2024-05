Tempesta d’amore: anticipazioni 10 maggio 2024, trama puntata

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 10 maggio 2024

Vanessa appare sconvolta dopo aver visto Carolin e Leon che si baciavano. Gerry fa pace con Shirin, ma continua a non essere d'accordo sul fatto che lei possa accettare i 50.000 euro da Markus. Alexandra è coinvolta nel falso in bilancio esattamente come Markus, ma a Kruger non viene facile trovare delle prove. Andrè ci ripensa e non vuole più che Josie parta, ma Robert lo induce al ragionamento e alla fine lo chef acconsente ad anticipare la data del suo esame. L'Ambasciatore del Bagundri si trova al Fürstenhof per verificare se l'hotel sia una struttura con tutte le carte in regola per ospitare il suo Presidente. Carolin riesce a ottenere il perdono di Vanessa. Markus giunge alla reception sanguinante e accusa Christoph di averlo aggredito….