Tempesta d’amore, anticipazioni dal 20 al 24 maggio 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 20 a venerdì 24 maggio 2024

Disperata per la situazione in cui si trova, Vanessa si confida con Robert. Poco dopo Max prova ad avvicinarsi alla fidanzata, che viene sopraffatta dai suoi sentimenti per Carolin e prende finalmente una decisione…

Dopo il suo tragico incidente, Eleni viene trasportata d’urgenza in ospedale, dove viene immediatamente operata. Mentre Alexandra e Markus si disperano per la figlia, anche Christoph spera in una rapida guarigione della ragazza… specialmente perché l’incidente è (almeno in parte) colpa sua!

Yvonne si rende conto che Erik soffre moltissimo per l’imminente partenza di Josie e ne parla con quest’ultima, che prepara una sorpresa per il genitore.

Max non riesce a credere che Vanessa voglia lasciarlo e decide di lottare per lei. Dopo una notte insonne, il ragazzo chiede dunque alla Sonnbichler di dare una chance al loro amore.

Alexandra accusa Christoph per l’incidente di Eleni e rifiuta ogni sostegno da parte di quest’ultimo. Poco dopo, però, la donna ha un crollo emotivo a causa della situazione ed è proprio Saalfeld a soccorrerla…

Dopo aver trascorso insieme ad Erik una giornata speciale, Josie ha un’idea su come confortare il genitore anche quando vivranno lontani.

Al Fürstenhof arriva Leander, figlio di Alexander e nipotino di Werner. Dopo aver completato gli studi in medicina, il giovane Saalfeld è alla ricerca di una posizione come medico. E, appena arrivato, deve subito improvvisarsi per salvare una vita…

Dopo essere stato nuovamente respinto da Vanessa, Max inizia a chiedersi se la ragazza si sia innamorata di un altro…

Christoph si offre di coprire le spese per una costosa specialista dagli Stati Uniti che potrebbe aiutare Eleni. Alexandra rifiuta sdegnata, ma poi si rende conto di non potersi permettere le cure da sola ed è così costretta ad accettare l’aiuto di Saalfeld…

Il tanto atteso giorno delle nozze di Paul e Josie è finalmente arrivato! Un destino beffardo, però, mette in pericolo il giorno più bello dei due protagonisti…

Vanessa nega di fronte a Max di essersi innamorata di un’altra persona. Carolin, però, le fa capire che il loro segreto non potrà rimanere tale a lungo…

Con grande sorpresa di Alexandra, Christoph non pone alcuna condizione al suo aiuto finanziario. E così la donna concede a Saalfeld il permesso di far visita ad Eleni…

Paul e Josie sono finalmente marito e moglie! Al settimo cielo per la felicità, i due innamorati festeggiano insieme ad amici e parenti, prima di godersi la loro prima notte di nozze.

Vanessa decide di confessare a Max la verità, ma poi cambia idea quando trova l’ex fidanzato completamente ubriaco e più innamorato che mai.

Leander è frustrato perché Alexandra rifiuta ogni suo aiuto. Valentina prova a distrarre il cugino, riuscendo effettivamente a fargli trascorrere delle ore serene.

Carolin è delusa dal comportamento di Vanessa, ma si riconcilia poi con la sua amata. Le due donne finiscono così per baciarsi… non accorgendosi che Max le sta osservando! Seguici su Instagram.