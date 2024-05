Tempesta d’amore, anticipazioni e trama puntata 3 giugno 2024

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 3 giugno 2024

Leander spiega a Eleni che è in ospedale e che non deve entrare in ansia perché si stanno occupando di lei. Andrè, dopo aver dichiarato a Helene il suo amore, la invita a cena. Paul e Josie se ne vanno: i due partono per il viaggio che li condurrà prima a Zurigo e poi in Francia, Spagna e Portogallo. Alexandra dice grazie Leander per il risveglio di Eleni ma lui ripete di non aver fatto nulla di particolare e di essersi soltanto trovato accanto a lei in quell’istante. Quando la donna giunge nuovamente in ospedale dalla figlia, Eleni la spiazza nel momento in cui le chiede chi sia…. Seguici su Instagram.