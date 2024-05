Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 15 maggio 2024

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 15 maggio 2024

Helene è infuriata con André dopo che quest'ultimo ha cercato di baciarla, ma i due torneranno amici dopo un chiarimento. Markus ricatta Valentina: se lei si recherà alla polizia per testimoniare che non è stato Christoph l'autore dell'aggressione, lui la porterà in tribunale e per l'occasione coinvolgerà anche Robert e Werner. Erik offre più soldi al barone, che però non intende cedere il castello per il matrimonio. Josie e Paul hanno deciso di non sposarsi; a quel punto Yvonne fa preparare da Helene dei biscotti della fortuna che contengono al loro interno biglietti con frasi motivazionali, ciò per spingere i ragazzi a diventare marito e moglie…