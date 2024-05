Tempesta d’amore, trama puntata 2 maggio 2024

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 2 maggio 2024

Markus ha deciso di ricattare Alexandra: se non torna con lui, dirà a tutti che lei aveva corrotto il presidente della commissione in modo da superare agevolmente l'esame di Stato da avvocato. Al Premio del Cioccolato, Andrè ha forti difficoltà a lavorare in quanto è sotto l'effetto dei sonniferi. Josie decide di scambiare le praline che ha prodotto con altre create da lei, ma viene sorpresa da uno dei membri della giuria….