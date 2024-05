Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 20 maggio 2024 | Trama

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 20 maggio 2024

Vanessa è molto divisa tra i sentimenti che nutre per Carolin e quelli per Max, trovando conforto in Robert. Alla fine, la donna decide di affrontare Max e gli spiega che tra loro le cose non possono andare avanti: in pratica, non ci sarà alcun matrimonio. Dopo essere caduta dalle scale, Eleni entra in coma e Alexandra se la prende con Christoph per quanto accaduto. Josie organizza per il giorno successivo una giornata padre-figlia insieme a Erik, molto dispiaciuto per la sua partenza. Markus è in arresto per il falso in bilancio, in quanto si ritiene che possa voler fuggire. Alexandra gli promette che farà il possibile per essergli d'aiuto…