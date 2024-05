Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 21 maggio 2024 | Trama

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 21 maggio 2024

Max sta male dopo che Vanessa ha preferito lasciarlo senza svelargli il suo amore per Carolin; rientrati dalla Spagna, i Sonnbichler tentano invano di dargli conforto, ma Alfons sospetta qualcosa. Max rivela a Carolin il suo dolore e chiede lumi; Carolin gli risponde che non ne sa nulla. In seguito, Carolin e Vanessa parlano della rottura con Max. Leon spinge Carolin a dichiarare il loro amore platealmente, ma entrambe hanno dei dubbi. Max intende riconquistare Vanessa, chiedendole perdono.

Alexandra se la prende con Christoph per l'incidente di Eleni e lo respinge. Michael ritiene che sarebbe il caso di stimolare Eleni con canzoni e profumi. Christoph svela a Yvonne di essere stato lui a far arrestare Markus. Josie chiede con successo ad Erik di adottarla. Nonostante il divieto di Alexandra, Christoph fa visita a Eleni in ospedale, ma viene mandato via. Alexandra pensa che Eleni sia in procinto di risvegliarsi, ma si tratta solamente un piccolo movimento involontario…