Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 23 maggio 2024 | Trama

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 23 maggio 2024

Paul è riconoscente a Leander per avergli salvato la vita. Arriva il giorno delle nozze e nulla sembra andare come previsto. Max annuncia a Paul che non prenderà parte alle nozze per non vedere Vanessa, ma quest'ultima a sua volta decide di non andare al matrimonio per non creare imbarazzo a Max. Alexandra è triste in quanto non è nelle condizioni di pagare la specialista per Eleni, visto che i suoi conti risultano congelati e non può neanche vendere le quote. Parlando con Valentina, la ragazza si offre di presentare il caso di Eleni a Leander, che comincerà a lavorare in ospedale a giorni. Yvonne si perde il matrimonio della figlia. La cerimonia nuziale non ha ulteriori intoppi e, nonostante Josie sia dispiaciuta per l'assenza della madre, lei e Paul sono finalmente felici!