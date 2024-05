Tempesta d’amore, anticipazioni e trama puntata 29 maggio 2024

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 29 maggio 2024

Valentina si prende cura di una paziente piuttosto anziana e rischia di farsi coinvolgere emotivamente più del necessario. Erik adotta in via ufficiale Josie e le insegna anche il gioco di prestigio che faceva sua nonna Gerda e che si tramanda di generazione in generazione. Noah rientra in albergo e insieme alla madre si reca a trovare Eleni, che a sorpresa muove un dito. Le speranze della famiglia, tuttavia, si infrangono quando Michael annuncia loro che si è trattato esclusivamente di un riflesso nervoso e che Eleni ora è caduta in un coma ancora più profondo.