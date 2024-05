Tempesta d’amore, casting news: arriva LEANDER SAALFELD, nuovo protagonista e grande amore di… | Anticipazioni italiane

Tutto è pronto per l’inizio della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore! Con l’happy end di Josie (Lena Conzendorf) e Paul (Sandro Kirtzel) ormai imminente, l’attenzione si sposterà sui due nuovi protagonisti della soap: Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) e Leander Saalfeld. E proprio quest’ultimo farà il suo ingresso in scena nei prossimi giorni… Ecco dunque chi è questo nuovo, importantissimo personaggio!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leander è il figlio di Laura e Alexander

Se Tempesta d’amore è una soap di successo internazionale da ormai quasi vent’anni, il merito è sicuramente anche in parte dei primissimi due protagonisti della soap: Laura Mahler (Henriette Richter-Röhl) e Alexander Saalfeld (Gregory B. Waldis).

Amatissimi dal pubblico, questi due personaggi sono entrati di diritto nella storia della soap, nonostante siano entrambi usciti di scena da ormai parecchio tempo. Ebbene, per la gioia dei telespettatori di lunga data, il prossimo protagonista maschile di Sturm der Liebe sarà niente altri che il primogenito di Laura e Alexander: Leander Saalfeld!

Dopo aver completato con successo i suoi studi in medicina, il giovane uomo arriverà al Fürstenhof nella speranza di iniziare un tirocinio come medico nei pressi dell’hotel di famiglia. Non sarà però il lavoro la cosa più importante che troverà a Bichlheim…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Leander sarà il grande amore di Eleni

Oltre a riabbracciare i suoi due nonni – Werner (Dirk Galuba) e Alfons (Sepp Schauer) – lo zio Robert (Lorenzo Patané) e la cugina Valentina (Aylin Ravanyar), al Fürstenhof il giovane Saalfeld conoscerà infatti colei che è destinata a diventare la donna della sua vita: Eleni Schwarzbach. E, come da copione, il loro amore dovrà affrontare mille ostacoli…

Conosciutisi e innamoratisi poco dopo il terribile incidente di cui la giovane donna è stata recentemente vittima, i due protagonisti capiranno velocemente di essere fatti l’uno per l’altra. Un evento drammatico è però destinato a segnare per sempre il loro rapporto, complice anche l’intromissione di Alexandra (Daniela Kiefer)…

Tempesta d’amore, casting news: Marcel Zuschlag interpreta Leander Saalfeld

Il personaggio di Leander Saalfeld verrà interpretato da Marcel Zuschlag, attore tedesco classe 1993. Artista decisamente poliedrico, oltre alla sua attività come attore in campo teatrale e televisivo, il giovane interprete è anche attivo come ballerino e insegnante di “acroyoga”.

Come vi abbiamo già anticipato, Marcel Zuschlag debutterà nei panni di Leander Saalfeld nel corso della puntata 3949 e raccoglierà il testimone da Sandro Kirtzel come protagonista maschile della soap.

Occhi dunque puntati sulle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore per l’ingresso di questo nuovo personaggio destinato a dominare la scena per tutto il resto dell’anno! Seguici su Instagram!