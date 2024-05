Tempesta d’amore: Eleni ha un gravissimo incidente (che le cambierà la vita)! | Anticipazioni italiane

Un momento cruciale sta per andare in onda sui nostri teleschermi! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore andrà infatti in onda il drammatico incidente che segnerà di fatto l’inizio della diciannovesima stagione della soap, con protagonista assoluta Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph rovina Markus

Un’escalation senza precedenti sta per sconvolgere il Fürstenhof! Determinati ad annientarsi a vicenda nella speranza di poter conquistare il cuore di Alexandra (Daniela Kiefer), Christoph (Dieter Bach) e Markus (Timo Ben Schöfer) hanno iniziato una guerra senza esclusione di colpi. E ad avere la meglio sarà Saalfeld…

Dopo essere stato scagionato dalle infondate accuse del rivale (che, come sappiamo, lo ha denunciato per aggressione fisica), l’albergatore è infatti partito al contrattacco: denuncerà la Schwarzbach AG per falso in bilancio e farà sequestrare Markus per impedire a quest’ultimo di distruggere le prove prima dell’arrivo della polizia!

Il risultato? Schwarzbach assisterà impotente mentre la polizia perquisirà la sua azienda e le sue stanze private, trovando delle prove schiaccianti. Prove che, a sorpresa, implicheranno solo Markus e non la moglie e socia Alexandra…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni ha un incidente

A quel punto per l’uomo sarà chiaro che dietro a tutto c’è la mano di Christoph e si precipiterà ad affrontare quest’ultimo, dando vita ad un durissimo scontro che rischierà velocemente di degenerare. E sarà allora che avverrà la tragedia!

Nella speranza di placare gli animi dei due nemici giurati, Eleni proverà a intromettersi. Peccato solo che – nella concitazione del momento – Christoph spingerà inavvertitamente la ragazza, che cadrà rovinosamente dalle scale sotto gli occhi di una disperata Alexandra!

Ebbene, sarà proprio questo drammatico incidente a segnare l'inizio della diciannovesima stagione di Tempesta d'amore, cambiando per sempre la vita di Eleni (e non solo…). Occhi dunque puntati sui prossimi episodi della soap!