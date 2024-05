Tempesta d’amore: Christoph rapisce Markus e lo rovina! | Anticipazioni italiane

Quella che sembrava essere una trama rosa incentrata su un appassionante triangolo amoroso, si trasformerà in un vero e proprio thriller! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Christoph Saalfeld (Dieter Bach) sferrerà infatti il suo attacco contro Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) e non si fermerà davanti a nulla pur di annientare il suo rivale! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Markus denunciato per falso in bilancio

Sono ormai settimane che Christoph e Markus combattono per il cuore di Alexandra (Daniela Kiefer). In questi giorni, però, abbiamo assistito ad un’escalation senza precedenti!

Pur di liberarsi definitivamente del rivale, Schwarzbach ha infatti accusato quest’ultimo di averlo aggredito fisicamente. Una strategia che si rivelerà un fallimento su tutti i fronti: non solo Christoph ne uscirà pulito (al contrario di Markus), ma sferrerà anche il contrattacco!

Una volta scagionato dalle accuse, Saalfeld farà infatti una denuncia anonima contro il suo nemico giurato, che verrà indagato per aver falsificato i bilanci della sua azienda: la Schwarzbach AG. E non si fermerà qui…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph rovina Markus

Sconvolto per le accuse contro di lui, Markus deciderà di precipitarsi a Francoforte per far sparire qualunque prova prima che arrivi la polizia. Purtroppo per lui, però, Christoph sarà ancora una volta un passo avanti…

Non appena scoperte le intenzioni del rivale, Saalfeld farà sequestrare quest’ultimo da uno dei suoi uomini, impedendogli così di arrivare a Francoforte in tempo prima che le perquisizioni abbiano luogo. E per Markus le brutte sorprese non sono ancora finite!

Con suo grande sconcerto, infatti, la polizia troverà documenti che solo implicano lui… non Alexandra! E a quel punto per Schwarzbach sarà chiaro che c'è la mano di Christoph dietro alla sua rovina. Per Markus sarà la fine?